¿Vives en New Jersey y trabajas en New York?: El plan del Mundial que complicará tu regreso a casa

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La proximidad de la Copa Mundial ha llevado a las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey a implementar medidas de seguridad y logística que incluyen la denegación de permisos para eventos masivos y la modificación del flujo de pasajeros en la red de trenes hacia el MetLife Stadium.

El sistema de transporte dará prioridad a los fanáticos del Mundial 2026, estableciendo restricciones en Penn Station que afectarán a miles de trabajadores en días laborales.

La logística de seguridad para la cita mundialista transformará la rutina de quienes cruzan el río Hudson a diario. Según el plan de movilidad, el acceso a los andenes en Penn Station se limitará desde cuatro horas antes de cada partido, coincidiendo con la salida de las oficinas en Manhattan.

Los sectores más afectados

La congestión y las restricciones de acceso impactarán principalmente a:

Sector corporativo y financiero: Empleados del Midtown que residen en Nueva Jersey enfrentarán bloqueos en su ruta habitual de regreso.

Empleados del que residen en Nueva Jersey enfrentarán bloqueos en su ruta habitual de regreso. Servicios y mantenimiento: El personal de limpieza y seguridad de los rascacielos verá alterada su puntualidad para los relevos de turnos vespertinos.

El personal de limpieza y seguridad de los rascacielos verá alterada su puntualidad para los relevos de turnos vespertinos. Logística y distribución: Los trabajadores de bodegas cercanas al MetLife Stadium sufrirán por el cierre de vías perimetrales y la saturación del transporte local.

Días críticos en el calendario y rutas alternativas para evitar el caos

De los ocho partidos programados en la región, cuatro se jugarán en días de semana. En esas fechas, las autoridades recomiendan a las empresas implementar el teletrabajo o flexibilizar los horarios de salida para evitar que los empleados queden atrapados en las aglomeraciones de la terminal.

Si tu ruta habitual es New Jersey Transit desde Penn Station, considera estas opciones para los días de partido:

Sistema PATH: Viajar hacia Hoboken o Jersey City para conectar con el transporte ligero fuera del área de restricción.

Viajar hacia Hoboken o Jersey City para conectar con el transporte ligero fuera del área de restricción. Ferries del Hudson: Siguen siendo la ruta más despejada, aunque con mayor costo.

Siguen siendo la ruta más despejada, aunque con mayor costo. Port Authority: Los autobuses funcionarán, pero se advierte sobre retrasos significativos por el tráfico en los túneles debido al despliegue de seguridad de jefes de Estado.

Las autoridades instan a los usuarios a descargar las aplicaciones de transporte para recibir alertas en tiempo real sobre los cierres de andenes y cambios de vía que se anunciarán formalmente el próximo mes.

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