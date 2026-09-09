Accidente aéreo en el aeropuerto de Miami: cajas negras revelan detalles sobre el choque del avión de Amazon

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El análisis de las grabadoras de voz (o cajas negras) y datos del Boeing 767-300 de Amazon Air, operado por la contratista 21 Air, aportó nuevos elementos técnicos a la investigación sobre el accidente registrado en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando la aeronave de carga se salió de la pista de aterrizaje.

Los registros de la grabadora de datos de vuelo (FDR) y de voz en cabina (CVR) indican que la aeronave tocó tierra a una velocidad superior a la estándar y más adelante del punto de contacto habitual de la pista.

En el momento del suceso se registraban lluvias sobre el área aeroportuaria, por lo que la NTSB evalúa si la presencia de agua sobre el asfalto generó un fenómeno de hidroplaneo que redujo la adherencia de los neumáticos.

Secuencia del impacto y daños reportados

La aeronave, de 104.000 kilos de peso, no logró detenerse al final de la pista de aterrizaje, colisionando de manera directa contra una furgoneta de transporte de personal de limpieza, una cerca perimetral, barreras de concreto para vehículos y un automóvil todoterreno antes de incendiarse.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de los cinco ocupantes de la furgoneta impactada durante el trayecto del avión fuera de la franja de rodaje.

Se investiga una posible falla en los sistemas de frenado automático y en los reversores de empuje. La tripulación intentó aplicar frenado manual de emergencia sin lograr desacelerar la nave de 104 toneladas antes del final de la pista.

Interrogatorios a la tripulación y evaluación técnica

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, informó que los investigadores del organismo citaron a declaración formal a los dos pilotos a cargo de la nave, así como al subjefe de pilotos de la empresa operadora 21 Air para contrastar las grabaciones de cabina con los procedimientos estándar de la compañía.

El organismo regulador prevé publicar en los próximos días las transcripciones de las conversaciones registradas en la cabina de mando, con el objetivo de precisar las decisiones operativas y los procedimientos aplicados durante la fase final de maniobra e impacto.

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