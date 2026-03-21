Emergencia en Orlando: bomberos desalojan 200 apartamentos por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo de emergencia en la ciudad de Orlando derivó en la evacuación inmediata de más de 200 unidades habitacionales en el sector de West Sand Lake Road.

La medida fue ejecutada por el Departamento de Bomberos del Condado Orange luego de recibir alertas sobre ruidos inusuales provenientes de las paredes y el bloqueo mecánico de varios accesos principales. Durante la inspección técnica, los especialistas confirmaron la presencia de fracturas en las puertas cortafuego, lo que obligó a declarar el inmueble como no apto para su ocupación hasta nuevo aviso.

Intervención de los equipos de rescate

La situación de riesgo estructural en los apartamentos Rialto fue reportada inicialmente por una residente que quedó atrapada en su domicilio debido a la deformación del marco de su puerta. Al llegar al sitio, los rescatistas debieron emplear herramientas de fuerza para liberar a varios ocupantes y facilitar la salida de las familias.

La División de Seguridad de Edificaciones del condado ratificó que las condiciones de inestabilidad detectadas en los pasillos y puntos de acceso justificaban el desalojo total para salvaguardar la integridad física de los residentes.

Asistencia y peritaje técnico

Tras la orden de evacuación, organismos como la Cruz Roja y el sistema de transporte público Lynx coordinaron el traslado de los afectados hacia hoteles y refugios temporales. Actualmente, el complejo permanece acordonado mientras ingenieros estructurales realizan evaluaciones de carga y suelo para determinar el origen de los ruidos y las grietas. Las autoridades locales informaron que el retorno de los ciudadanos estará condicionado a una certificación técnica que garantice que no existe peligro de colapso en la edificación.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube