Expolicía acusado por asesinato de corredora en Nueva York: confesó que portaba un cuchillo en el lugar del crimen

El expolicía acusado del asesinato de Katie Suarez, la corredora de 28 años apuñalada en Nueva York, admitió ante las autoridades que portaba un cuchillo en el momento del crimen.

De acuerdo con documentos judiciales, citados por ABC, Sayed Mohassib dijo a los detectives que fue al Shore Parkway Greenway, donde se localizó el cuerpo de la víctima, mientras llevaba el arma blanca.

El sospechoso, de 27 años, presentó ante un juez el pasado sábado en la noche; se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza por cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas físicas y posesión ilegal de armas en cuarto grado.

Acusado confesó que portaba un cuchillo en el lugar del crimen

De acuerdo con la denuncia penal, las cámaras de seguridad captaron a Mohassib cerca de la pista de atletismo antes del crimen; luego, se le observó cuando escapaba del sitio.

Los detectives señalaron que, en otras imágenes, lo mostraron cuando volvía a su apartamento y salir unos 15 minutos después, vestido solo con ropa interior, antes de arrojar varios objetos a un conducto de basura.

Según la denuncia penal, Mohassib expresó a los investigadores que fue al carril bici con un cuchillo porque creía que alguien iba a matar a su familia. Indico que luego volvió al carril, se sentó en un banco y “quedó cubierto de sangre”.

La fiscalía reveló que el hombre negó haber acuchillado a alguien, pero reconoció haber corrido a casa y haberse deshecho de la ropa ensangrentada y del cuchillo.

Detectives recabaron la evidencia de una mancha de sangre de una pared del apartamento de Mohassib. De acuerdo con la denuncia, él declaró a los investigadores que había tratado de limpiarla.

Asesinato de joven corredora en Nueva York

Suarez fue acuchillada dos veces en el cuello mientras corría por el sendero Shore Parkway Greenway el 30 de octubre. Su padre la encontró gravemente herida, luego de que la joven no llegara a una reunión familiar.

Posteriormente, la corredora falleció a causa de sus heridas.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que los investigadores finalmente relacionaron a Mohassib con el crimen debido a las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras pruebas. Las autoridades recuperaron un cuchillo de un vertedero de Staten Island.

Mohassib laboraba como auxiliar docente para el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. El departamento lo suspendió y señaló revocará su contrato laboral una vez se resuelva el caso.

El móvil del violento crimen no ha sido revelado.

Presentaba una enfermedad mental

La madre del acusado, Fatma Mohassib, dijo que él enfrenta una enfermedad mental desde hace varios años. Aseguró que ha sido hospitalizado en numerosas oportunidades para recibir tratamiento psiquiátrico.

Asimismo, desmintió los informes que aseguraban que su hijo contaba con antecedentes de violencia.

Fatma Mohassib comentó que su hijo dejó la Infantería de Marina después de tener dificultades en el entrenamiento y no pudo volver al Departamento de Policía debido a sus problemas de salud mental.

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