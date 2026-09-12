Golpe al narcotráfico en Texas: decomisan más de 900 kilos de metanfetamina camuflada entre repollos

Un conjunto de fuerzas federales y estatales aseguró aproximadamente 907 kilogramos (2.000 libras) de metanfetamina que eran transportados de forma oculta en un cargamento comercial de repollo en la zona de McAllen, informó la división de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Houston.

Método de camuflaje y coordinación interagencial

El reporte oficial detalló que la sustancia ilícita estaba envasada en bolas plásticas recubiertas directamente con hojas de repollo para imitar la forma, color y consistencia de la hortaliza. El hallazgo se produjo durante la inspección de un envío de productos agrícolas en la región del Valle del Río Grande.

La incautación formó parte de una investigación llevada a cabo por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, ejecutada en conjunto por la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza (USBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (TXDPS).

El informe de la DEA no especificó el lugar exacto ni las instalaciones donde se realizó el procedimiento, como tampoco confirmó la detención de sospechosos vinculados a la red de transporte de la droga. Noticia en desarrollo.

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