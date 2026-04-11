La policía de Nueva York abate a sospechoso tras ataque masivo en el metro

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Un violento incidente sacudió la mañana de este sábado en el corazón de Manhattan. Alrededor de las 9:50 a.m., un individuo armado con un machete ingresó a un vagón de la estación de metro Grand Central, donde agredió a dos personas que se encontraban en el andén, según informó CNN.



Ante la amenaza inminente, efectivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) intervinieron y dispararon contra el agresor para detener el ataque. Según fuentes policiales citadas por CNN, el sospechoso resultó herido y se encuentra actualmente bajo custodia oficial, según reseñó CNN.

Estado de las víctimas y la investigación



Por su parte, las dos personas heridas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial cercano. Aunque el ataque generó pánico entre los presentes, los informes médicos preliminares indican que se espera que ambas víctimas sobrevivan a sus lesiones, según destacó CNN.



En este sentido, las autoridades señalaron que, en esta fase temprana de las pesquisas, el evento no parece tener vínculos con actividades terroristas.

Es importante destacar que la estación Grand Central, uno de los puntos neurálgicos de transporte en Midtown, permanece bajo estricta vigilancia mientras las investigaciones continúan para esclarecer los motivos del atacante.

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