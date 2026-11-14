Misterioso hallazgo de una mujer sin vida en salón de masajes: la apuñalaron varias veces

Autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investigan el hallazgo de una persona sin vida, dentro de un salón de masajes. La víctima presentaba numerosas puñaladas.

El cuerpo se halló dentro de un edificio de la localidad de Queens. Las autoridades indicaron que los oficiales entraron en un edificio en Flushing cerca de las 4:30 de la tarde del viernes. En el sitio descubrieron a una mujer inconsciente y que no respondía.

Tras la llegada de los paramédicos, se determinó que la ciudadana estaba muerta.

Revelan detalles sobre posible homicida

Diversas fuentes consultadas por el medio Gothamist indicaron que los detectives buscan a un hombre corpulento de alrededor de unos 1.80 metros de estatura. Al parecer, el sospechoso huyó a pie del establecimiento con una bolsa de basura.

La última vez que se le vio al presunto agresor, estaba vestido con una capucha negra, jeans azules y botas de trabajo amarillas.

El NYPD señaló que el hecho seguía bajo averiguaciones por parte de las autoridades de la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con los residentes de la zona, el salón de masajes se encuentra cerca de la parada Broadway del LIRR, en una zona que generalmente “tranquila”.

Misterioso hallazgo de una mujer sin vida en salón de masajes

“Es una zona tranquila. Por eso me bajo aquí (en la estación Broadway del LIRR). Sobre todo, porque estoy sola, siendo mujer”, declaró una residente de 27 años, al New York Post.

“Y luego tomo un autobús. Llevo años aquí y nunca había oído hablar de algo así. Me hace sentir cautelosa”, agregó.

Los lugareños recordaron que el negocio de masajes parecía estar cerrado la mayor parte del tiempo, pero la gente, principalmente hombres, entraba y salía.

“El local siempre está cerrado. No se puede ver nada a través del cristal”, explicó un joven que trabaja en la manzana, reseñó El Diario NY.

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