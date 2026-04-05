Pactó una cita con una adolescente para agredirla sexualmente: así conoció a su víctima

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Un hombre resultó detenido por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una jovencita, de 13 años de edad, a quien había citado en una gasolinera, por medio de conversaciones telefónicas.

El acusado, Michael Liontonia, habría engañado a la adolescente para atraerla hasta la estación de servicio y luego llevarla en su auto a una zona apartada en Long Island (Nueva York).

Agentes de la policía del condado Suffolk acudieron a una escuela secundaria después de que una alumna informara a un consejero escolar que había sido agredida sexualmente.

Engañó a la adolescente para abusar de ella

La menor relató que un hombre se puso en contacto con ella por teléfono y acordaron reunirse el pasado lunes, 23 de marzo, en una gasolinera situada en Express Drive South, en Holtsville.

Luego el hombre llevó a la víctima en su vehículo a una zona apartada, donde la agredió sexualmente antes de regresarla a la gasolinera, reseñó El Diario NY.

Los detectives detuvieron a Liontonia, de 38 años de edad, frente a su domicilio en Milligan Lane, en West Islip, el miércoles 25 de marzo.

El presunto agresor está acusado de violación y poner en peligro el bienestar de un menor.

La policía solicita a cualquier persona que posea información sobre este incidente, o que crea haber sido víctima de Liontonia ponerse en contacto con los detectives.

Alerta por aumento de abusos sexuales

El número de abusos sexuales cometidos por extraños en Nueva York presentó un aumento alarmante, al igual que el número de violaciones domésticas, reseñó el medio local.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

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