El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) emitió la madrugada de este sábado 21 de noviembre una alerta por desaparición en Florida para localizar a tres adolescentes vistas por última vez en la ciudad de Fort Myers.

De acuerdo con reportes de WTVT, las menores fueron ubicadas por última vez en las inmediaciones de la cuadra 4700 de South Cleveland Avenue, sin que hasta el momento los investigadores hayan precisado las circunstancias del caso ni confirmado si se desplazan juntas.

Identificación y rasgos físicos de las jóvenes buscadas

Según el boletín difundido por las autoridades estatales, la primera adolescente es Jones Prophete-Clozielle, de 15 años, descrita como una joven negra de 1,63 metros de estatura y 59 kilogramos de peso, con cabello negro y ojos marrones, quien vestía una camisa marrón y pantalones cortos negros al momento de su desaparición.

La segunda menor fue identificada como Aaliyah Malave, de 16 años, blanca-hispana, de 1,70 metros de estatura y 77 kilogramos, con cabello rojo, ojos marrones y un tatuaje en el brazo; llevaba puesta una camiseta negra y pantalones de camuflaje.

La tercera adolescente es Tatiana García Rodríguez, de 16 años, descrita como blanca-hispana, de 1,63 metros de estatura y 56 kilogramos de peso, con cabello y ojos castaños, vista por última vez con una camiseta azul y pantalones cortos blancos.

Canales oficiales para aportar información

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO) mantiene activo el operativo de rastreo en la zona y solicita a la ciudadanía comunicar de inmediato cualquier dato que permita ubicar a las menores.

Quienes cuenten con información relevante o avisten a alguna de las tres jóvenes deben comunicarse directamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Lee a través del número telefónico 239-477-1000 o contactar a la línea de emergencias 911.

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