¿Qué es el carfentanilo? La droga para elefantes que dispara las muertes por sobredosis en EEUU

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La propagación de carfentanilo ha generado una alerta sanitaria en al menos 37 estados de la Unión Americana tras registrarse un incremento exponencial en los decesos por intoxicación.

Según los informes más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes vinculadas a este compuesto se multiplicaron por siete durante el primer semestre de 2024 en comparación con el año previo.

Esta sustancia, diseñada originalmente para uso veterinario en animales de gran porte como elefantes, carece de aprobación para el consumo humano debido a su extrema toxicidad, ya que una dosis de apenas 0,2 miligramos puede resultar letal.

Riesgos y niveles de peligrosidad

La potencia del carfentanilo supera en cien veces a la del fentanilo y en diez mil veces a la de la morfina. Su peligrosidad radica en la dificultad de detección, pues circula en el mercado ilícito principalmente en forma de polvo o mezclado con heroína y tabletas falsificadas que imitan medicamentos recetados. Al no poseer un olor o sabor distintivo, los consumidores suelen ingerir la sustancia de manera inadvertida, lo que dispara las probabilidades de una sobredosis accidental rápida.

Impacto geográfico y estadísticas de decesos

Los datos oficiales indican que entre enero y junio de 2024 se contabilizaron 238 fallecimientos asociados al carfentanilo, frente a los 29 casos reportados en el mismo periodo de 2023. La distribución geográfica de estas muertes se ha concentrado con mayor intensidad en estados como Ohio, Florida, Pensilvania, Kentucky y Michigan. Asimismo, la Administración de Control de Drogas (DEA) confirmó que las incautaciones de este opioide durante el último año superaron la cifra acumulada de los tres ejercicios anteriores, evidenciando una reintroducción masiva en las redes de tráfico.

Desafío para los servicios de emergencia

El cuadro clínico de una intoxicación por carfentanilo se desarrolla en cuestión de minutos, presentando síntomas como paro respiratorio, sedación profunda y pupilas contraídas. Esta velocidad de acción dificulta las labores de los servicios de urgencias, especialmente porque la naloxona, el antídoto estándar para revertir sobredosis de opioides, presenta una eficacia limitada ante este compuesto. En muchos casos documentados, el personal médico ha requerido múltiples aplicaciones de dicho fármaco para intentar estabilizar al paciente, sin que el éxito de la intervención esté garantizado.

Evolución del mercado ilícito

Tras una regulación internacional en 2017 que redujo su circulación, el carfentanilo ha resurgido debido a la adaptación de las redes criminales que buscan sustancias de bajo volumen y máxima potencia. Las autoridades federales subrayan que el suministro de drogas es altamente impredecible y advierten que la presencia de este análogo sintético en pastillas falsas representa una amenaza acelerada que podría revertir los avances logrados en la contención de la crisis de opioides en el país.

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