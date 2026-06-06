¿Qué es el “Teen Takeover?: la peligrosa tendencia entre jóvenes que pone en alerta a las autoridades

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Grupos de jóvenes han comenzado a tomar las calles de Estados Unidos como parte de una tendencia conocida como “Teen Takeover”, la cual ha encendido las alarmas entre las autoridades.

Distintos incidentes han dejado a varios adolescentes detenidos, por su vinculación con distintos disturbios derivados de las reuniones, que tomaron relevancia por su popularidad en redes sociales como Tiktok.

Uno de los hechos más recientes ocurrió durante Un violento tiroteo se desató el pasado domingo, 31 de mayo, en la localidad de Clearwater Beach, en Florida.

Joven herido tras tiroteo durante "Teen Takeover"

Un joven de 17 años resultó herido tras ser alcanzado por disparos, en medio de un tiroteo que se originó durante el desarrollo de un “Teen Takeover”, un fenómeno que consiste en concentraciones masivas de adolescentes organizadas en internet, generalmente sin permisos y con cambios de ubicación de último momento.

Las reuniones suelen convocarse en centros comerciales, parques, playas o corredores turísticos.

Después del tiroteo, las autoridades informaron que todo ocurrió luego de que cientos de jóvenes se reunieran en diferentes áreas de la zona costera. Los adolescentes generaron disturbios y alteraron el orden público, como parte de la tendencia, que se ha vuelto popular en redes sociales.

Varias personas resultaron detenidas por su presunta vinculación en los hechos.

Múltiples arrestos tras reuniones improvisadas en Florida

Un incidente anterior se registró durante la tarde del viernes, 8 de mayo, cuando grupos de adolescentes caminaban en fila hacia una plaza comercial de Tampa, Florida.

Algunos llevaban sudaderas, otros transmitían en vivo desde sus celulares. La convocatoria circuló durante horas en TikTok e Instagram.

De acuerdo con Univisión, la reunión improvisada terminó en caos. Todo terminó con empujones, peleas y patrullas en el lugar. Finalmente, 22 jóvenes quedaron detenidos por disturbios, allanamiento y resistencia a la autoridad, según reportes policiales.

Aunque muchos asistentes acuden para convivir, bailar o grabar contenido para redes, varias de estas movilizaciones han derivado en robos, vandalismo y enfrentamientos con la policía.

En Tampa, los agentes reportaron que cientos de jóvenes llegaron casi al mismo tiempo al punto de reunión. Algunos bajaron cortinas al notar el incremento de personas, y algunas familias abandonaron las inmediaciones del Parque Curtis Hixon.

"Teen Takeover" se extiende por EEUU

Autoridades han reportado que los “teens takeovers” ya no son exclusivos de Florida. Reportes recientes documentaron episodios similares en Georgia, Illinois, Michigan, Wisconsin, Virginia, California, Texas y Nueva York.

En Detroit, Michigan, la alcaldesa Mary Sheffield anunció medidas para involucrar a los jóvenes en las actividades de la ciudad, luego de que se registraran protestas y concentraciones de adolescentes en el centro para exigir espacios seguros.

En Atlanta, la policía reforzó operativos alrededor de Cumberland Mall, tras convocatorias difundidas en TikTok.

En Wisconsin, un evento en Bayshore Mall terminó con 13 arrestos luego de múltiples peleas.

En California, en julio del año pasado, más de 300 adolescentes se reunieron en centros comerciales de Brentwood, movimiento que provocó cierres anticipados y cinco detenciones.

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