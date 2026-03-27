Reportan atracos en gasolineras de Chicago: este es el modus operandi

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La policía de Chicago emitió una alerta tras registrarse una serie de robos armados que tuvieron como objetivo a ciudadanos en estaciones de servicio durante la mañana del domingo.

El primer incidente ocurrió a las 6:00 a. m. en la cuadra 3400 sur de California, en el vecindario de Brighton Park. Según los reportes oficiales, el delincuente aprovechó el momento de distracción de las víctimas mientras cargaban gasolina para despojarlas de sus pertenencias.

Solo dos horas después, se reportó un segundo evento bajo la misma modalidad en la misma zona geográfica.

Escalada de violencia en McKinley Park

Un tercer caso relacionado con estos robos armados tuvo lugar en el vecindario cercano de McKinley Park. En este incidente, la metodología del asaltante varió al chocar intencionalmente su vehículo contra el de la víctima para obligarla a detenerse. Tras el impacto, el sospechoso sustrajo los objetos personales del conductor y huyó de la escena.

Residentes de la zona manifestaron su preocupación ante la frecuencia de estos ataques en lugares de uso cotidiano.

Descripción del sospechoso y testimonios

Las autoridades buscan a un hombre de entre 40 y 45 años, con una estatura aproximada de seis pies y un peso de 73 kilos, quien se desplaza en un sedán de color blanco. Usuarios de las estaciones de servicio compartieron su percepción sobre el clima de inseguridad.

Ante la persistencia de estos robos armados, se han difundido pautas de prevención para los conductores, como mantener las puertas del vehículo con seguro mientras se utiliza el surtidor y evitar cargar combustible durante las primeras horas de la madrugada. En caso de ser interceptado, la policía recomienda no oponer resistencia, identificar posibles testigos y comunicarse de inmediato con el sistema de emergencias 911.

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