"Soy enfermera y no pude salvar a mi hijo": adolescente mata accidentalmente a su amigo al jugar con un arma

Un quinceañero resultó detenido y acusado de homicidio y posesión criminal de un arma, tras la muerte de un menor de 14 años, durante una reunión entre amigos en su hogar en Queens (NYC).

La víctima quedó identificada como Jamauri Mezar, quien habría muerto tras recibir un disparo, aparentemente accidental, mientras sus amigos manipulaban un arma de fuego, informó El Diario NY.

El nombre del sospechoso no ha sido revelado por ser menor de edad. Tras el arresto la mañana de ayer los detectives aún investigaban cómo entró el arma al apartamento, la cual fue hallada en la escena.

Se cree que la trajo uno de los amigos de Mezar, pero aún no se sabe a quién pertenece.

El padrastro de la víctima trabaja como guardia de seguridad, pero no tiene un arma de fuego.

La tragedia sucedió alrededor de las 5:00 de la tarde de este de este miércoles, cuando Mezar estaba con amigos en su hogar del 3er piso en el complejo residencial Norman Towers y recibió un balazo en la cabeza.

El grupo se dispersó rápidamente del apartamento y sólo uno de los amigos se quedó para abrirle la puerta a la policía, informó la familia de la víctima.

El padrastro de Mezar llegó a casa de su trabajo como guardia de seguridad y encontró a su hijo muerto, relató la madre de la víctima, Tyshia Juin, de 36 años.

“Soy enfermera titulada y mi esposo trabaja en seguridad. Somos buenas personas. No tenemos armas. Salvo gente todos los días, pero no pude salvar a mi propio hijo. No sé por qué Dios me haría esto”.

