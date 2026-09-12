Todo ocurrió dentro del aula: revelan los aberrantes abusos de profesor de arte contra una alumna

Un exprofesor de arte, quien está acusado por el abuso sexual contra una de sus estudiantes dentro del salón de clases, fue arrestado por supuestamente acosar a su víctima.

De acuerdo con la policía del condado de Suffolk (Long Island, Nueva York) una exalumna de la escuela secundaria Bay Shore llamó al 911 cuando, según su testimonio vio al acusado, John Kennedy, de 53 años, mientras la seguía al salir de su casa.

“La policía del condado de Suffolk arrestó hoy a un profesor de secundaria por acosar a una exalumna con la que había mantenido relaciones sexuales”, explicó un vocero de las autoridades.

Demandan a exprofesor de arte por reiterados abusos

Los presuntos intentos de Kennedy de acosar a la joven, ahora de 18 años, se registraron una semana después de que la denunciante presentara una demanda contra el distrito escolar de Bay Shore, con la que acusaba a los administradores de no protegerla de un “depredador sexual en serie”, quien la violaba frecuentemente en su propia aula.

Asimismo, se le acusó de haber pasado en un vehículo por delante de la casa de la joven en varias oportunidades, además de seguirla de camino a la universidad, pese a que se le exigió que “dejara en paz a la víctima”.

Según la Fiscalía, se indicó que las acciones del profesor le causaban temor por “su salud y seguridad física” a la víctima.

Kennedy quedó expuesto en octubre por haber mantenido relaciones sexuales con la estudiante de 17 años, quien cursaba el último año de su clase de arte. El hombre fue suspendido de sus funciones por el abuso sexual.

Acosaba a su víctima

La menor tenía edad legal de consentimiento en Nueva York en el momento del supuesto abuso, y las investigaciones de la policía del condado de Suffolk se cerraron en un principio, tras no hallar evidencias de conducta delictiva.

Sin embargo, su abogado, Andrew Silversheinn, aseguró que Kennedy ocupaba una posición de poder como profesor, que la relación fue inherentemente exploradora, independientemente de la edad de consentimiento, publicó New York Post.

La demanda también señaló que el distrito escolar tenía la obligación de proteger a la menor del acoso sexual por parte del educador, e ignoró las señales de advertencia.

Steven Maloney, superintendente de Bay Shore, afirmó que el distrito actuó con rapidez una vez tuvo conocimiento de las acusaciones y suspendió a Kennedy de sus funciones. También le prohibió el acceso al campus y alertó a la policía de Suffolk.

Kennedy se declaró inocente del cargo de acoso en cuarto grado, un delito menor.

Se sentenció una orden de protección temporal contra él a favor de la víctima, y deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el 16 de septiembre.

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