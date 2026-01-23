El regalo del Universo: Armonía perfecta para la humanidad

Suscríbete a nuestros canales

Desde que tengo uso de razón y me dedico al estudio de la astrología, jamás había presenciado configuraciones tan favorables como las que disfrutamos actualmente. Es vital valorar el ciclo que estamos por experimentar; un periodo que traerá orden y equilibrio, brindándonos la oportunidad de evolucionar. Estamos ante un regalo del Universo que debemos agradecer, una invitación para rectificar y comenzar de nuevo con conciencia.

En el signo de Acuario se manifiesta una concentración planetaria de una influencia excepcional. El Sol, Mercurio, Venus, Marte y Plutón conforman un stellium espectacular, el cual fluye en un trígono armónico con Urano y la Luna. A su vez, esta energía se completa con un sextil hacia Neptuno y Saturno, que también se encuentran en conjunción. Gracias a esto, renace la esperanza de una humanidad más unida que avanza de forma colectiva hacia un nuevo nivel evolutivo, trascendiendo las diferencias personales.

¿Qué esperar?

El Sol aporta su vitalidad para potenciar esta unión planetaria. Mercurio garantiza una comunicación cordial, facilitando acuerdos y nuevas condiciones de vida. Venus impulsa la liberación a través del perdón y el amor incondicional. Marte transmuta su agresividad en una acción estratégica y controlada, alineada con un propósito superior. Plutón sella estas transformaciones generacionales con alcances profundos para el futuro.

Por su parte, Urano forja soluciones creativas y efectivas para los desafíos cotidianos; mientras Saturno respalda los ajustes sociales para optimizar nuestras labores. Finalmente, Neptuno convierte este momento histórico en una manifestación espiritual elevada que evoca gratitud.

La Era de Acuario se consolida con fuerza en su primer año, invitándonos a usar nuestras herramientas espirituales, psicológicas y físicas para dar la bienvenida a un nuevo amanecer.

Los signos del zodíaco

ARIES

Sentirán que es necesario tomar acción en procesos que antes se veían ajenos y ahora forman parte del interés colectivo. Entenderán que con la inteligencia se logra más que con la violencia y estarán actuando con mesura para obtener mejores resultados para tener un futuro resplandeciente lleno de armonía.

TAURO

Se verán obligados a flexibilizar sus normas y procedimientos. Comprenderán que es positivo ceder algo de poder para negociar y trabajar en equipo. Los resultados serán mejores en la medida de lo posible, después de lograr establecer un nuevo orden. Se crean las bases de un futuro próspero y prometedor.

GÉMINIS

Aportarán su inteligencia para resolver situaciones que antes eran imposible de solventar. Serán valorados por sus familiares y hasta por la comunidad por sus aportes positivos. Estarán siendo escuchados con atención y ejercerán su liderazgo con ética para verdaderamente permitir un avance.

CÁNCER

El dinero ganado en los últimos años será colocado a la disposición familiar para solventar las emergencias prioritarias. Quizás se queden sin recursos económicos, pero avanzarán para poner las cuentas al día y volver a dormir tranquilos. El futuro se observa con un mayor nivel de optimismo positivo.

LEO

Se recomienda dejar de discutir por el poder. Es mejor comprender que el tiempo de gloria ya pasó y ahora hay que dar un paso a un lado para que las nuevas generaciones hagan lo mejor que ellos puedan para un futuro diferente. Obstaculizar el avance sería desgastante y no generaría ningún resultado positivo.

VIRGO

La recuperación personal y el resurgimiento familiar será la prioridad para mejorar la calidad de vida de todos. Unir fuerzas es lo más recomendado para salir adelante y entrar en una nueva etapa. La vida continua y deja experiencias excelentes para avanzar. Ahora, cada día será más calmado y sabio.

LIBRA

Su diplomacia y tacto en el momento de abordar una crisis serán muy valiosas para evitar confrontaciones innecesarias. El dialogo estará abierto para escuchar a todos y luego definir soluciones concretas que beneficien a la mayoría. El accionar civilizadamente dirá el correcto nivel evolutivo del entorno.

ESCORPIO

La fuerza energética que poseen estará ayudando a controlar a los inestables que podrían ejercer acciones violentas. Las estrategias serán revisadas y analizadas para luego ser aprobadas y ejecutadas. Los demás requieren sentirse seguros a través del apoyo generado para que el cambio se efectué.

SAGITARIO

La libertad estará presente en sus metas como la única prioridad para que la vida tenga algún sentido. Apoyarán toda iniciativa que permita el libre pensamiento y la paz individual. Quizás al final se den cuenta que es una simple utopía. Serán buenas experiencias para consolidar un pensamiento más estable.

CAPRICORNIO

Lograrán establecer nuevamente una estabilidad real para seguir construyendo sus vidas a buen ritmo, y con bases sólidas para disfrutar de sus años dorados. Florecerán espectadores activos vigilando que nadie se salga de los parámetros éticos de la sociedad. Exigirán una justicia efectivamente justa.

ACUARIO

Tomarán el reto de ser los lideres para ejecutar el control necesario y llevar a cabo el renacer de una verdadera sociedad acorde a nuestros tiempos modernos. Hay mucho por realizar y cada uno de manera individual encontrará la forma de mejorar su entorno y por ende el de la sociedad.

PISCIS

Estarán procesando los cambios de manera sistematizada para evitar el colapso emocional y seguir creciendo sin pasar por una crisis. La aceptación de la realidad parcial permite asimilar todo por etapas y mantener la armonía. Pedir ayuda es muy conveniente para resolver y mejorar los resultados finales.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

