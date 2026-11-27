Estamos viviendo tiempos verdaderamente históricos. Desde el 18 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, Júpiter en conjunción con Marte en Leo genera una cuadratura con Urano en Géminis, que a su vez se encuentra en oposición con el Sol, dibujando una cruz perfecta en la bóveda celeste. La última vez que esta configuración se manifestó de manera exacta fue en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial y no volverá a repetirse hasta el año 2110. Es un verdadero privilegio presenciar esta época y ser testigos del nacimiento de la nueva economía que regirá durante los próximos 84 años.

Los efectos de esta poderosa alineación planetaria se comenzarán a percibir durante el venidero año, momento en que se inicia el tránsito por un sendero financiero distinto, orientado a impulsar la evolución de la humanidad. Su impacto directo se centrará en la progresiva eliminación del papel moneda y el avance global del dinero digital, facilitando transferencias instantáneas en distintas divisas. Se está gestando una economía mucho más dinámica, diseñada para democratizar las oportunidades de los pequeños y medianos emprendedores, quienes podrán trascender fronteras y comercializar sus productos de forma directa en diversos mercados, eliminando los intermediarios y reduciendo los costos finales para el consumidor.

Hoy, somos testigos de las consecuencias de la guerra comercial desatada por Estados Unidos en su afán por proteger su producción, resguardar sus empleos y robustecer su economía interna. Recientemente, en la cumbre celebrada entre China, Rusia y Estados Unidos, se sentaron las bases de un innovador modelo económico donde todas las partes puedan continuar creciendo sin generar confrontaciones. Resulta muy probable que, tras bastidores, las grandes potencias hayan vuelto a redistribuir sus áreas de influencia en el mundo, tal como ha ocurrido en diversas ocasiones a lo largo de la historia.

Los signos del zodiaco

TV Azteca

ARIES

La vida les cambiará para siempre a nivel financiero y podrían ver sus sueños hechos realidad. Es importante mantener el enfoque en las metas para evitar pedidas de tiempo. La única manera de llegar lejos con buenas energías, es a través del trabajo constante para construir un futuro sólido y sostenible.

TAURO

Seguramente tendrán que realizar muchos ajustes en su área laboral para sacarle provecho a esta excelente energía astrológica. La flexibilidad es necesaria para salir adelante en medio de días turbulentos donde todo cambiará para facilitar el comercio y sus transferencias alrededor del mundo con mayor rapidez.

GÉMINIS

La creatividad será su mayor recurso, pero en algún momento tendrán que definir qué camino transitarán. Entre más rápido se señale la meta, más rápido llegarán a ella. La vida está llena de éxitos alcanzados por personas que llevaron sus ideas a la realidad. Entrar en acción, será la clave para hacer fortuna fácilmente.

CÁNCER

Proteger la familia y sus tradiciones será una prioridad muy importante. Cuidar a los padres de manera adecuada, se convertirá en una actividad placentera que mantendrá viva la historia de los ancestros. Resguardar todos los recuerdos y entregarlos a la próxima generación, estará siendo observada como una valiosa encomienda.

LEO

Mantendrán la dirección correcta para manejar a las masas con un alto nivel de ética. Aprovecharán todas las oportunidades para subir a la cima y tratar de formar una sociedad más equilibrada económicamente. Lucharán por los derechos y beneficios del pueblo y estarán dispuestos hasta entregar su propia vida.

VIRGO

Mirarán con buen ojo los cambios que requiere la sociedad humana. Todo será más transparente, pero a su vez con más control para llegar a un sistema financiero justo. El futuro se construye colocando orden para que existan menos delitos y una mayor seguridad para todos con equidad.

LIBRA

Mantener las apariencias ya no será necesario y es muy posible que los balances económicos que antes eran privados se conviertan en público. Cada quién estará en el status social correcto. La educación y la cultura seguirán siendo señales directas de las familias adineradas. Cualquier conversación delatará el origen.

ESCORPIO

Será un reto formidable, el restablecer una nueva economía en base a lo básico tangible. Mantendrán a la sociedad con los pies en la tierra para recordar que somos humanos, que dependemos del amor apasionado para estar motivados y querer seguir adelante disfrutando de los placeres mundanos.

SAGITARIO

La libertad tendrá un costo muy alto y se volverá inalcanzable. Será más productivo trabajar en la industria del entretenimiento para disfrutar mientras reciben dinero. Mantener la alegría es un arte que con mucha facilidad lo realizan. El optimismo estará presente en cada momento de dificultad.

CAPRICORNIO

Pasarán por grandes pruebas donde dejarán atrás todo lo conocido para abrirse a las nuevas tendencias y procedimientos. Vencer el apego es fundamental para llegar a ser feliz en esta etapa de la historia humana. La templanza y sabiduría, serán de infinita ayuda para salir adelante en medio de una conmoción social.

ACUARIO

No es una tarea fácil convencer a la sociedad de tomar un nuevo camino cuando el mismo es totalmente desconocido. Aún así, lo lograrán y la utopía podría estar cerca de ser alcanzada para el bien común. La historia le dará un espacio a cada persona que contribuya con el orden económico que está por surgir.

PISCIS

Serán testigos al ver cómo se caen las instituciones religiosas dogmáticas que se quedarán en el pasado, difundiendo un mensaje obsoleto que no llega a los corazones de los hombres de luz. Formarán novedosas alternativas para mantener a la sociedad creyente en una situación estable para evitar el derrumbe de la fe.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube