Serán casi ocho meses repletos de dinamismo que, tras un análisis previo y una cuidadosa planificación, encuentran ahora el momento exacto para materializarse de manera asertiva. El planeta Marte, arquetipo de la guerra y la acción, transitará por el signo de Virgo desde el 25 de noviembre del presente año hasta el 15 de julio de 2027. Percibiremos que el entorno avanza a un ritmo vertiginoso, movilizando fuerzas para sacudir todo aquello que permanecía estancado o inactivo.

La mente se torna sumamente aguda y observadora, enfocada en detectar fallas para corregirlas y alcanzar la excelencia. Despierta una marcada determinación por estructurar rutinas, optimizar procesos laborales y depurar técnicas. Asimismo, surge un fuerte impulso por iniciar regímenes alimenticios saludables y nuevas rutinas de ejercicio, incrementándose el interés por desintoxicar los órganos vitales y prestar especial cuidado a la higiene y la medicina preventiva.

En el panorama global, predominará un mayor énfasis en la logística, las reformas laborales, la automatización y la obtención de resultados tangibles a través del esfuerzo disciplinado. Estas energías impulsan iniciativas vinculadas al medio ambiente, la agricultura, la gestión de residuos y el aprovechamiento consciente de los recursos naturales, favoreciendo además la ejecución de auditorías administrativas. Por su parte, los líderes meditarán con cautela cada movimiento ante el riesgo de equivocarse y perder autoridad debido a decisiones perjudiciales para la ciudadanía.

Desde su polaridad negativa, este tránsito puede detonar un exceso de autocrítica destructiva, intolerancia frente a las equivocaciones ajenas y un perfeccionismo colectivo que genera ansiedad al pretender controlarlo todo. La rigidez e imposición, abren las puertas a posturas tiránicas, cerrándose por completo a las sugerencias y a puntos de vista distintos.

Los signos del zodiaco

Atenea

ARIES

Sentirán la necesidad de avanzar de manera acelerada y hacer todo lo posible para estar al día con todas las actividades. Quieren iniciar el próximo año con menos compromisos y enfocar toda su atención en las metas nuevas para lograr un verdadero avance. Estarán pendientes de restablecer la salud y recobrar fuerzas físicas.

TAURO

Harán todo lo posible para generar nuevos ingresos y recuperar el tiempo perdido durante este año tan difícil que está por culminar. Seguramente hará un balance y verificaran que los avances económicos fueron mínimos y solo lograron mantener el nivel socioeconómico. Se debe olvidar el pasado y restablecer el flujo económico.

GÉMINIS

Lo mejor que puedes hacer en estos momentos, es dejar de pensar y planificar para entrar en acción y tener resultados concretos. Recuerda que serás evaluado por lo que logren y no por lo que pienses que puedes realizar. Vivimos en un mundo denso que obliga a todos a realizar avances de manera directa y realista.

CÁNCER

Esta configuración astrológica favorece para analizar la situación a nivel afectivo y determinar el grado de compromiso de la relación actual. Los solteros tendrán la oportunidad de descubrir la naturaleza correcta de la posible pareja. En todos los casos, las posibilidades de un desencanto son muy altas y deben agradecer a Dios por revelar la realidad.

LEO

Termina un ciclo muy productivo que debe seguir siendo nutrido de excelentes acciones para mantener el impulso de lo iniciado y ver los resultados en un futuro cercano. Se recomienda mantener el enfoque en lo que está a punto de florecer y no distraer la atención en otras actividades que pueden surgir de manera reciente.

VIRGO

Maravillosa ocasión para mejorar de manera excelente y avanzar a gran velocidad. Mantener todo al día permite visualizar futuras metas para seguir adelante y tener un nuevo año más productivo. Sería maravilloso determinar cuál es el sendero que se va a recorrer para no perder tiempo y comenzar a caminar.

LIBRA

La prioridad será recobrar la salud y establecer límites de seguridad para lograr una protección física efectiva. Visitar a médicos especialistas y hacer chequeos generales son de gran ayuda para determinar las nuevas acciones para continuar en una real recuperación. Mantén la calma y no dejes que el miedo te paralice.

ESCORPIO

Comienza una etapa de progreso y se dinamiza el flujo económico para abrir paso a un nuevo año con una mejor perspectiva financiera. Debes mantener el ritmo de ejecución para tener resultados óptimos. Será muy positivo continuar con los controles administrativos estrictos para pagar las deudas.

SAGITARIO

Es importante verificar todas las futuras acciones y no avanzar a la ligera. La prudencia es la mejor herramienta para no cometer errores. Debe relucir la sabiduría y establecer prioridades para disfrutar de un nuevo año más estable. Siempre es bueno tener un plan de acción positivo en vez de carecer del mismo.

CAPRICORNIO

Estarán muy bien beneficiados con este transito positivo para seguir adelante con un excelente rumbo ya verificado. Se espera que los resultados de las labores anteriores lleguen para generar un enorme optimismo que permita restablecer la alegría de vivir. Excelente periodo para recibir reconocimientos laborales.

ACUARIO

Se llenarán de esperanza y estarán más conectados con Dios para tener la valentía y el coraje para salir de la crisis económica en la que se encuentran. Si mantienen su energía positiva estarán en un mejor estado emocional para facilitar la recuperación. Llegan nuevas oportunidades para volver a progresar y lograr un equilibrio.

PISCIS

Serán obligados a realizar acciones que se vienen postergando desde hace mucho tiempo y ahora se acumulan de manera peligrosa. Tendrán que afrontar la situación de manera valiente para encontrar una solución efectiva. Tienen mucha oportunidad de salir adelante y vencer sus miedos para avanzar emocionalmente.

Por Arturo Acosta

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