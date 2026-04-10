Venus y Marte: Se unen para impulsar el futuro

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A partir de hoy, somos testigos de un escenario planetario excepcional que favorece el equilibrio en nuestras relaciones interpersonales. Cada dos años, se manifiesta un fenómeno astrológico de gran relevancia, se inicia el tránsito simultáneo de Marte y Venus por sus signos regentes. Esta alineación nos permite conectar con la energía que mejor resuene con nuestro propósito, integrando la polaridad de ambos arquetipos.

Actualmente, Marte transita por Aries, mientras Venus hace lo propio en Tauro. Es fundamental destacar que ambos planetas son pilares en nuestra cotidianidad. En el caso de Venus nos brinda la motivación vital del amor para perseverar, mientras que Marte nos otorga la determinación necesaria para superar los desafíos diarios. Al vincular, estas fuerzas impulsan nuestra evolución y nos mantienen firmes en nuestro sendero de vida.

¿Qué esperar?

La propulsión de Marte en Aries genera una corriente dinámica que estimula la ejecución de nuevas iniciativas, permitiendo destrabar situaciones estancadas. Este flujo cósmico aporta aires de esperanza y voluntad, abriendo caminos hacia el progreso tangible en diversos niveles de nuestra existencia.

El influjo de Venus en Tauro, por su parte, activa una fuente de afecto inagotable en todas sus manifestaciones, ya sea en nuestro rol como parejas, padres, hijos o amigos. Bajo esta frecuencia, experimentaremos una mayor disposición hacia la bondad, la tolerancia y la empatía. Serán días propicios para el optimismo, la serenidad y el disfrute de actividades recreativas con nuestros seres queridos.

Como podemos observar, la unión de estas dos poderosas fuerzas genera un avance impresionante, empujándonos a materializar acciones para un futuro mejor.

Para capitalizar esta energía, es vital mantener una meta clara y un enfoque sostenido. En caso de no tener un norte definido, este es el momento idóneo para desarrollar un proyecto concreto, viable y factible. Aprovechar estas posiciones planetarias para transformar la intención real y mejorar los resultados correctamente.

El Tiempo

Los signos del zodíaco

ARIES

Tendrán una carga muy alta de energía y pensarán que pueden con todas las situaciones que se presenten en la vida. Nada más lejos de la realidad, el Universo se encargará de recordarles que son unos simples mortales que requieren de experiencias fuertes para aprender y evolucionar con un alto nivel de sabiduría.

TAURO

Disfrutarán de excelentes oportunidades de establecer nuevos parámetros a nivel del amor y la pareja. Es muy posible que se inicie una nueva etapa en la relación y mejore el intercambio energético con posibilidades de consolidarla aún más. Los solteros podrán conocer a una persona especial que les haga soñar.

GÉMINIS

Estarán bendecidos y ejecutarán lo planeado con resultados excelentes. Sentirán que es el momento indicado para actuar y mejorar lo que ya se tiene en marcha. Pronto estarán en una situación más positiva para disfrutar de la vida. Mantengan el ritmo y sigan adelante sin perder ni un día de acción.

CÁNCER

La presión llegará a un nivel máximo y se verán obligados a realizar cambios para obtener mejores resultados. Toda la situación será muy rápida y no tendrán tiempo de procesar los acontecimientos. La flexibilidad mental será una gran aliada para soportar y adaptarse a los cambios con más naturalidad.

LEO

Las condiciones serán las más apropiadas para volver a tomar la cima y ejercer el poder. Deberán dejar atrás el miedo y avanzar para liderizar e indicar el camino correcto que deberá transitar la familia. Se requiere de varios análisis para proponer un plan de acción con el único fin de restablecer la gloria perdida.

VIRGO

Conversarán con la pareja para mejorar algunos aspectos inherentes al buen desempeño de la relación. La diplomacia y la buena educación son las principales herramientas para subir al siguiente nivel. El trabajo en equipo y el compartir una misma meta serán la clave para consolidar los próximos dos años.

LIBRA

Pedirán apoyo a todos los familiares para solventar situaciones complicadas de salud. Conversarán para llegar a buenos acuerdos y salir adelante con el favor de Dios Todopoderoso que siempre está presente en nuestras vidas. Ábranse a recibir la ayuda de todos, para soportar la carga y avanzar con salud plena.

ESCORPIO

Llegó el momento de reiniciar la relación de pareja y establecer nuevos acuerdos para seguir adelante. Al recibir una negativa para renovar se verán obligados a terminar la relación que no avanza ni genera beneficios. Al principio dolerá soltar años de convivencia, pero al final con el paso del tiempo, verán que fue lo mejor.

SAGITARIO

No es fácil reconstruir una vida desde cero, pero están siendo presionados a realizar esa titánica labor personal. Deberán levantarse para caminar y establecer un nuevo rumbo con la esperanza de tener un futuro mejor. Perdonar todo lo sufrido es un acto urgente que requiere de gran valentía para vivir.

CAPRICORNIO

Establecen parámetros y reglas nuevas para el buen funcionamiento de la relación sentimental. Se sentarán a conversar y decir verdades incomodas para salvar la relación. Poner fin no es una solución viable, es mejor afrontar y admitir errores para avanzar unidos por el beneficio de todos en la familia.

ACUARIO

Rechazarán una unión en pareja que coloque muchos parámetros de control. la libertad no tiene precio por la paz que genera y la movilidad que se establece. La rebeldía normal de la naturaleza interior impide consolidar una relación estable. Pensarán que es mejor una pareja abierta y sin compromisos.

PISCIS

Le darán las gracias a Dios por iniciar una nueva relación que traerá más calma y armonía a la vida. Veremos cuanto dure la luna de miel sin crear una crisis por elementos insignificantes. La convivencia es una situación complicada cuando no se esté apresto a ceder algunos puntos de vistas para cohabitar mejor.

Por Arturo Acosta

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