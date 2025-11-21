Marte en Sagitario: acciones sin límites

Suscríbete a nuestros canales

Hasta el 15 de diciembre sentiremos un impulso profundo por emprender acciones que nos permitan expandirnos de manera concreta, romper barreras y acelerar nuestro ritmo vital. La energía de Marte en Sagitario nos llena de optimismo y confianza, facilitando la ejecución rápida de lo planificado, pues intuimos que este es el momento propicio.

¿Qué esperar?

Se enciende un fuego interno que nos motiva a tomar decisiones trascendentes, tanto en proyectos personales como colectivos. Todo lo que estaba estancado comienza a moverse y es fundamental evitar la impulsividad que podría conducir a errores significativos. La madurez y la sabiduría serán claves para mejorar los resultados.

Como todo cambio genera resistencia, será necesario recurrir a una comunicación clara y empática para minimizar los conflictos y alinear a todos los involucrados hacia una meta común. La integración grupal será una herramienta poderosa para cosechar beneficios compartidos.

En todos los casos, la invitación es a activar el enfoque total para obtener resultados positivos y tangibles cuanto antes. El poder de elegir es inmenso. Siempre tenemos la valiosa oportunidad de ejercer nuestro derecho a decidir. Cada dos años, el Universo nos orienta y reorganiza para que podamos seleccionar la opción que consideramos más conveniente. Cualquier camino elegido será mejor que permanecer inmóviles.

Vivimos tiempos especiales, quienes ya tienen metas definidas sentirán el respaldo positivo de Marte para avanzar con mayor rapidez. En cambio, aquellos que aún no han trazado el camino de su misión de vida, percibirán que ha llegado el momento de elegir y marcar su destino.

Se disolverá el miedo a equivocarse y en ello radica la esencia de la vida. Quien acierta más, avanza con mayor rapidez hacia su meta; quien se equivoca, tardará más, pero igualmente llegará, enriquecido por el aprendizaje.

Los signos del zodíaco

ARIES

Estarán felices al sentir que pueden avanzar a toda velocidad y sin obstáculos. Estarán muy agradecidos con Dios por el proceso que viven a pesar de las adversidades. Seguirán abriendo camino para el bienestar personal con fuerza de voluntad y constancia. Las bendiciones se manifiestan diariamente.

TAURO

La ayuda llegó en el momento indicado para poder avanzar y cerrar un año con excelentes energías. Durante los últimos tres meses, el avance ha sido lento y ahora todo se acelera con gran fuerza y energías positivas. El miedo debe dejarse atrás para aprovechar este empuje cósmico que mejora los resultados.

GÉMINIS

Serán obligados a tomar decisiones importantes. Lamentablemente no se puede seguir postergando la elección. Hagan análisis concretos para seleccionar la mejor alternativa que genere la mayor cantidad de beneficios para todos. Actúen según su sabiduría y nivel de ética porque estarán siendo observados.

CÁNCER

El flujo económico esta excelente y aun así se puede mejorar para mantener en el tiempo la energía positiva. Enfoquen toda su fuerza y atención en los temas financiero para construir un futuro estable. Deben administrar muy bien los recursos para evitar el despilfarro innecesario, producto de la inexperiencia.

LEO

Llegó el momento esperado para lograr avances significativos. Mantenga la calma para evitar errores. La impulsividad podría generar fallas en la planificación. Continúen ejecutando lo que ya estaba analizado según el orden de prioridades. Se recomienda desarrollar el autocontrol y seguir adelante con seguridad.

VIRGO

El miedo a cometer errores puede hacer que se paralicen con facilidad. Es normal errar y mejorar con las experiencias de la vida para crear cada día una mejor versión de sí mismo. La acción es mejor que la inercia, aunque sea equivocada. Quien lo intenta, avanza más que otras personas que ni siquiera lo piensan hacer.

LIBRA

La salud estará mejorando y la visita al médico será la mejor elección. El Universo permite una leve mejora para seguir avanzando de manera más enérgica. Con salud se puede lograr todo, pero sin ella existen infinidad de limitaciones. La meta principal será la recuperación y conservación del bienestar.

ESCORPIO

Los ajustes que se deben realizar estarán en el marco referencial del amor y la pareja. Es importante que se mejore la comunicación y la actividad sexual para el beneficio de la relación. Desarrollen un análisis detallado para ubicar las posibles fallas y buscar soluciones efectivas que permitan la consolidación.

SAGITARIO

El optimismo invadirá toda su mente y permitirá lograr avances significativos para mejorar todos los aspectos de la vida. Hagan una lista de lo que está pendiente por ejecutar para establecer un orden según la prioridad. Mantenga el plan de acción y establezcan un control de ejecución efectivo.

CAPRICORNIO

La crisis económica les está obligando a buscar alternativas para mejorar y avanzar. La resistencia al cambio y la falta de flexibilidad genera un retraso significativo. La experiencia sería más llevadera si se permite implementar algunas reformas. Lo que no funciona debe sustituirse para solventar la situación.

ACUARIO

Los cambios sin planificación pueden acarrear más problemas que solución. Es mejor que se analicen los próximos pasos a ejecutar en base a un plan para no cometer errores. La improvisación es catastrófica y no garantiza excelentes resultados. La prueba es colocada para definir el nivel evolutivo.

PISCIS

Los ajustes que se deben realizar son necesarios en el área de la salud. Continúen buscando el equilibrio para sanar de manera adecuada. No se distraigan en otras actividades innecesaria, ahora mismo hay que atender la emergencia física. Confiar en Dios ayuda a solventar los miedos y mantener la armonía.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

