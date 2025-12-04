Cura la gripe con esta infusión natural a base de ajo: así debes ingerirla para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

La infección respiratoria es una de las causas más comunes por la cual la persona padece de gripe, ya que, el sistema inmunológico se debilita y afecta negativamente la zona de la garganta, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para la salud.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, las personas que padecen diabetes están más propensas a tener gripe, debido a que su sistema inmune está súper débil.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece tratamientos efectivos para combatir la gripe, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales, por ejemplo, el té de ajo con limón contiene propiedades analgésicas, antinflamatorias, antisépticas que actúan directamente en la zona afectada.

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de ajo con limón durante el día por tres continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema respiratorio.

A su vez, es propicio acotar que si la infección respiratoria y la gripe son constantes se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la gripe la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y realizarse mínimo un chequeo médico al año.

