Aprende a purificar el agua de tu casa: Esta es la cantidad de cloro que se necesita

Independientemente de las razones por las que almacenes agua en el hogar, es clave aprender a desinfectar o purificarla. Este es un proceso que logra eliminar cualquier tipo de sedimento, sustancia extraña o microorganismo que pueda causar daños a la salud. De allí la importancia de tratar el agua que se consume en el hogar, pues cuando el agua es de buena calidad se refleja en el cuerpo y brinda bienestar.

Mientras que, si el agua no se purifica y se consume, puede desencadenar enfermedades como, hepatitis A, cólera, tifoidea, entre otras. Partiendo de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el agua potable no debe contener patógenos, químicos, agentes físicos o material reactivo que afecte la salud de las personas.

¿Qué significa purificar el agua?

Según refiere la Inteligencia Artificial, purificar el agua es eliminar impurezas, contaminantes químicos, materia orgánica e inorgánica, y microorganismos patógenos para hacerla segura y apta para el consumo humano.

Basándonos en la importancia que tiene el agua purificada, y en vista de que cada vez son más los hogares que deben almacenar agua para poder solventar los problemas de racionamiento, compartimos cómo realizar el proceso en casa.

En acción

Según los expertos, para que el agua quede purificada debe pasar un tratamiento que elimine todos los elementos orgánicos e inorgánicos que modifican su estructura.

Para hacerlo en casa, corta unas rodajas de limón y mételas en el contenedor donde esté el agua y déjalo al sol. Transcurrido un tiempo, esa agua estará libre de bacterias y apta para su consumo.

Otro método muy efectivo es la cloración, que consiste en colocarle cloro al agua de manera controlada y así matar microorganismos y desinfectar el agua. Cabe acotar que, no elimina químicos y puede dejar un sabor y olor a cloro en el agua. Para evitar estos dos últimos aspectos, es necesario saber con exactitud, cuál es la cantidad exacta que se necesita.

Este es un método sencillo y para casos de emergencia, pero que nunca te dejará mal.

Por ejemplo, para purificar el agua de una cisterna de 3.000 litros, debes agregar un litro de cloro concentrado o una pastilla de 1.000L. Para un tanque de 1.000 litros, agrega 330 mililitros de cloro. A un envase de 20 litros se le deben agregar entre 30 y 40 gotas de cloro; y un recipiente de 5 de litros, se purifica con 8 gotas de cloro.

