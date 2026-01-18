¡Alerta, estás deshidratada!: No beber agua puede generar consecuencias en tu organismo

Suscríbete a nuestros canales

Beber agua es esencial para numerosos procesos biológicos, desde la regulación de la temperatura corporal hasta la eliminación de toxinas. En tal sentido, mantenerse adecuadamente hidratado es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo.

Sin embargo, muchas personas no beben suficiente líquido diariamente, y esto puede llevar a varios problemas de salud.

¿Cómo responde el cuerpo al no beber agua?

Según refieren expertos de la Clínica Mayo, estudios indican que la cantidad de agua que debe beber una persona depende de sus necesidades y de muchos factores, incluida la salud, qué tan activo es y dónde vive.

Cuando por alguna o muchas razones la persona no consume la cantidad de líquido que su cuerpo necesita, puede presentarse: sed constante, orina oscura y en pequeñas cantidades, boca seca y labios agrietados, piel seca y sin elasticidad, fatiga y letargo, dolores de cabeza y mareos, hambre inusual y antojos, problemas digestivos, mal aliento y calambres musculares.

Además, al no beber agua cuando es necesario también pueden presentarse cambios en el estado de ánimo, pérdida de peso rápido y no intencional, y hasta provocar deshidratación, una condición donde el cuerpo pierde más líquido del que ingiere, impidiendo sus funciones normales, refiere la Inteligencia Artificial.

Asegúrate de mantenerte hidratada

La deshidratación puede tener efectos negativos significativos en la salud y el bienestar tanto de niños como adultos, por lo que es clave reconocer los signos de que no estás bebiendo suficiente agua para así mejorar tu hidratación.

Para evitar los efectos negativos de la deshidratación, es importante incorporar hábitos saludables que te ayuden a mantener una ingesta adecuada de agua:

- Tener una botella de agua contigo en todo momento te recordará beber regularmente.

- Usar aplicaciones o alarmas en tu teléfono para recordarte beber agua a lo largo del día.

- Esto no solo te ayuda a mantenerte hidratado, sino que también puede mejorar la digestión.

- Las frutas y verduras como patilla, pepino, naranjas y fresas tienen un alto contenido de agua y pueden contribuir a la hidratación.

- Presta atención a las señales de sed y asegúrate de satisfacerlas de inmediato.

- La actividad física aumenta la pérdida de agua a través del sudor, por lo que es importante reponerla adecuadamente.

Al adoptar hábitos saludables y prestar atención a las necesidades de tu cuerpo, puedes asegurarte de mantenerte en óptimas condiciones. Recuerda, el agua es esencial para la vida y para el buen funcionamiento de tu organismo.

