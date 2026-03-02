Aumento salarial en Venezuela: ¿Qué piden los empleados públicos para el mes de marzo?

Suscríbete a nuestros canales

El presidentes de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) Antonio Suárez, afirmó en entrevista para Unión Radio que los trabajadores del Estado no pueden esperar hasta el 1º de mayo para un anuncio.

Para el gremio, el carácter simbólico del Día del Trabajador no llena estómagos. Suárez sostiene que, el costo de los bienes y servicios ha pulverizado el ingreso actual, haciendo que la espera de dos meses sea insostenible.

Fedeunep propone elevar el ingreso mínimo del sector público ya mismo, para que esto sirva de base y el sector privado también ajuste sus bonos en consecuencia.

En este momento de crisis que tenemos, visto los costos de bienes y servicios, se aumente el ingreso mínimo “Esperamos que se apruebe el ingreso mínimo, un incremento inmediato para este mes”, remarcó.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos, subrayó que lo ideal sería activar de inmediato el quinto foro de diálogo, que está pendiente y aprovechar ese escenario donde participan todos los actores interesados: empleadores, trabajadores y gobierno y se debata el tema y también el de los cambios que necesita la ley del trabajo”.

Explicó que en este momento, mientras se instala la mesa del quinto foro de diálogo “vamos a proponer elevar un poco el ingreso mínimo en el sector público para que entonces el empresariado del sector privado también ajuste los bonos que otorga por el mismo concepto a los trabajadores”.

“Pedimos ajustar el ingreso mínimo de inmediato porque realmente es una situación para nosotros complicada y con esto no estoy inventando nada nuevo, sino que sencillamente es la realidad y le podemos preguntar en la calle a cualquier trabajador venezolano”, subrayó.





