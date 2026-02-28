Caso migratorio de Daniel: venezolano cumple con su cita federal en Chicago y esto fue lo que le sucedió

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de nacionalidad venezolana, identificado como Daniel, acudió este jueves a una cita programada con el servicio de inmigración en el Centro de Procesamiento de Broadview. El encuentro generó expectativa debido a reportes previos de arrestos en el mismo lugar bajo procedimientos similares, lo que mantenía en alerta a sus familiares y representantes legales durante la jornada.

Proceso de la comparecencia

La cita forma parte del protocolo de asilo que Daniel sigue desde su llegada a los Estados Unidos. Al tratarse de una supervisión de rutina, el joven ingresó a las instalaciones federales acompañado por su abogada del Resurrection Project y voluntarios de una coalición espiritual, quienes lo escoltaron hasta el primer filtro de seguridad custodiado por oficiales del condado de Cook.

Tras permanecer dentro del recinto desde las 8:15 de la mañana, el solicitante de asilo salió por sus propios medios sin ser puesto bajo custodia de ICE. La abogada encargada del caso repasó con el joven cada paso del interrogatorio previo al ingreso para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y evitar irregularidades en el proceso administrativo.

"Llegó el día que tanto miedo le he tenido. Estoy un poco asustado, la verdad. Pasa por mi cabeza de todo, desde lo mejor hasta lo peor, no se sabe", dijo Daniel el joven venezolano.

Acompañamiento legal

El equipo legal que asiste a ciudadanos venezolanos en Chicago indicó que estas citas de control son obligatorias para quienes buscan refugio legal. En esta ocasión, la presencia de observadores y defensa técnica permitió que el trámite concluyera de forma regular, permitiendo que el joven saliera en libertad y se reencontrara con sus padres fuera del centro de detención.

