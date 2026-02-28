Ocho militares salen de prisión: Foro Penal reporta nuevas liberaciones

Suscríbete a nuestros canales

La organización no gubernamental Foro Penal informó sobre la excarcelación de al menos ocho militares que permanecían detenidos por razones políticas en distintos centros de reclusión del país.

La confirmación se realizó a través de redes sociales por parte de su directiva, que detalló que las liberaciones se concretaron durante la jornada del 27 de febrero en horas de la noche.

Aunque se confirmó la salida de prisión de los efectivos castrenses, aún no existe claridad sobre el fundamento jurídico específico que permitió las excarcelaciones.

Voceros de la ONG indicaron que no se ha determinado si las decisiones están vinculadas directamente con la reciente Ley de Amnistía o si corresponden a revisiones ordinarias de medidas privativas de libertad.

Lo que sí se precisó es que todos los liberados quedaron sujetos a medidas cautelares, lo que implica que deben cumplir ciertas condiciones impuestas por los tribunales.

Excarcelaciones en varios estados

De acuerdo con reportes preliminares, las liberaciones no se concentraron en una sola región, sino que se registraron en distintos estados del país. Entre los militares mencionados públicamente se encuentran:

Un teniente de corbeta de la Armada.

Un soldado profesional.

Otros oficiales y efectivos cuyos nombres fueron difundidos por la organización.

