Reuters confirma la muerte del Ministro de Defensa iraní y el jefe de la Guardia Revolucionaria: detalles

Los gobiernos de Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado una ofensiva militar conjunta contra diversas ciudades de Irán, incluyendo la capital, Teherán.

La operación provocó la muerte del ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, según confirmaron fuentes militares a la agencia Reuters.

El bombardeo golpeó objetivos militares y políticos, alcanzando las inmediaciones de la residencia del líder supremo, Alí Jameneí, en la calle Pasteur. Aunque Israel aseguró que tanto Jameneí como el presidente Masud Pezeshkian eran objetivos directos del ataque, el régimen de Teherán sostiene que el líder supremo se encuentra a salvo.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declararon que el objetivo final de esta ofensiva es eliminar el régimen actual y evitar que Irán obtenga armamento nuclear.

Víctimas civiles y ataques a centros educativos

La agencia de noticias IRNA confirmó la muerte de al menos 63 personas en el sur del país. La mayoría de las víctimas son niñas que se encontraban en una escuela femenina que fue alcanzada por los proyectiles durante la madrugada. Testigos en Teherán también informaron de grandes columnas de humo en zonas residenciales cercanas a los centros de poder político.

Respuesta militar de Irán

Como represalia inmediata a la ofensiva, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó varias oleadas de misiles y drones contra territorio israelí.

Además, las fuerzas iraníes ejecutaron ataques contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Netanyahu advirtió que esta campaña será más fuerte que las anteriores y durará el tiempo que sea necesario.

