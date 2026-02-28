Regalarán panqueques en EEUU el próximo 3 de marzo: así puedes obtener la tuya

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de restaurantes IHOP celebra este martes 3 de marzo el National Pancake Day con una promoción masiva que regala un pedido de Short Stack Buttermilk Pancakes a cada cliente en todo Estados Unidos.

Los interesados pueden acudir a las sucursales participantes en un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. para disfrutar de este beneficio, el cual aplica exclusivamente para consumo dentro del establecimiento.

Tradición

Esta iniciativa busca incentivar las donaciones voluntarias hacia Feeding America, una red de bancos de alimentos que combate el hambre en comunidades vulnerables, transformando un evento comercial en una jornada de apoyo social en pleno 2026.

El Día Nacional del Panqueque se ha convertido en una tradición cultural para los estadounidenses, quienes ven en esta fecha una oportunidad para compartir en familia y apoyar causas benéficas según detalla Miami Diario.

Ofertas

Otras franquicias como Denny's y Bob Evans suelen sumarse a la festividad con descuentos especiales o cupones de temporada solo por ese día, lo que aumenta las posibilidades de conseguir un panqueque gratis en EEUU.

Para el consumidor promedio, estos eventos representan un alivio económico ante la inflación en el sector de alimentos, mientras que para las empresas funcionan como una estrategia de tráfico masivo hacia sus locales.

Antes de asistir, se recomienda verificar la participación de la sucursal local para asegurar el acceso a la promoción gratuita.

