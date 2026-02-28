Delcy Rodriguez en compañía del sector empresarial de hidrocarburos hace petición a Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este viernes que la industria de los hidrocarburos en Venezuela ha logrado captar inversiones nacionales e internacionales que superan los 900 millones de dólares, a pesar del contexto de medidas coercitivas.

Durante un encuentro con el sector empresarial del área energética, Rodríguez enfatizó que el Estado venezolano garantiza la seguridad jurídica de estos capitales y exigió un trato recíproco a los Estados Unidos.

“Esa inversión ha sido respetada y nosotros la vamos a seguir respetando. Exigimos que se respete desde cualquier instancia la inversión que se ha hecho en Venezuela en la industria de los hidrocarburos”, sentenció la mandataria encargada.

Sintonía con los anuncios de Washington

Estas declaraciones surgen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, agradeciera públicamente al gobierno venezolano los esfuerzos bilaterales en materia petrolera. En un reciente balance sobre combustibles fósiles, Trump proyectó un esquema de beneficio mutuo para ambas naciones.

"Nosotros también nos beneficiaremos. Así es como debe ser, ¿verdad? ¡Va a ser genial! Nos quedaremos con una parte, les daremos otra a ellos, y ganarán más dinero que nunca", afirmó Trump, delineando la nueva hoja de ruta energética.

Cooperación bajo la legalidad internacional

Ante este nuevo panorama, Rodríguez defendió la construcción de una industria "soberana e independiente", aclarando que Venezuela mantiene sus puertas abiertas a la cooperación extranjera, siempre que esta se enmarque en el respeto mutuo.

“Estamos abiertos a la cooperación internacional, pero esa cooperación debe hacerse en el ámbito del respeto de la legalidad. Las normas están hechas para respetarse, no para violentarlas”, puntualizó la presidenta encargada, haciendo referencia a los marcos regulatorios que deben regir los negocios energéticos globales en esta nueva etapa.