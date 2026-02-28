Christian Chávez toca fondo tras la gira de RBD y revela la recaída que casi lo quiebra

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de RBD marcó uno de los reencuentros más esperados del pop latino, pero para Christian Chávez también significó enfrentar una batalla interna silenciosa. El actor y cantante sorprendió al confesar que, mientras terminaba la gira del grupo, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida: una recaída en sus adicciones.

Con honestidad y sin maquillajes, Chávez habló sobre el proceso que lo llevó a tomar una decisión radical para salvarse: internarse por voluntad propia y buscar ayuda profesional.

La recaída que cambió el rumbo

“Cuando yo estaba terminando la gira de RBD, tuve una recaída”.

Tras meses de conciertos multitudinarios y la presión mediática que acompañó el regreso del grupo, Christian reconoció que emocionalmente no estaba en su mejor momento.

El intérprete explicó que la intensidad de la gira, sumada a heridas personales no resueltas, detonó una crisis que lo obligó a detenerse. Fue entonces cuando entendió que necesitaba algo más profundo que fuerza de voluntad: requería acompañamiento profesional y un espacio seguro para sanar.

Internarse por decisión propia

Lejos de ocultar la situación, Christian Chávez decidió asumirla con responsabilidad. Optó por internarse voluntariamente para trabajar en el origen de sus adicciones y no solo en las consecuencias.

“Es la mejor inversión que he hecho en mí, porque ahí pude llegar al fondo de la herida”, expresó, destacando que el proceso fue doloroso pero transformador. El cantante detalló que ese tiempo le permitió confrontar emociones que había postergado durante años y entender patrones que lo llevaban a repetir conductas autodestructivas.

Casi dos años sobrio y una nueva etapa

Hoy, Christian asegura estar por cumplir casi dos años sobrio. Aunque admite que no ha sido un camino fácil, sostiene que la decisión de pedir ayuda cambió su vida por completo.

El artista se muestra más consciente de su salud mental y emocional, y afirma que ahora vive con mayor equilibrio. Su testimonio no solo expone la vulnerabilidad detrás del escenario, sino que también envía un mensaje poderoso: incluso en medio del éxito, es válido detenerse y pedir ayuda.

Ahora, con casi dos años de sobriedad, el cantante demuestra que la recuperación es posible y que hablar abiertamente sobre adicciones puede convertirse en un acto de fuerza. Porque a veces, el aplauso más importante no viene del público, sino de uno mismo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube