Aumento salarial en Venezuela: estos son los escenarios que maneja el sector industrial

El debate sobre el salario en Venezuela este febrero de 2026 se encuentra en debate.

De acuerdo a un video difundido en la red social Instagram de la periodista Ginette González, informó que la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) ha mapeado el universo laboral venezolano para dimensionar el impacto de cualquier ajuste.

Sector Privado: 1.5 millones de trabajadores.

Sector Público: 3.5 millones de trabajadores.

Pensionados: 5 millones de personas.

Para un total de de 10 millones de venezolanos que dependen directamente de las decisiones de ingreso mínimo.

A diferencia del sector público, la manufactura privada ha logrado indexar y mejorar sus pagos gracias a un crecimiento proyectado del 12,7% para este 2026.

De acuerdo a González, los ingresos promedios actuales en las industrias son entre 1.000 y 1.100 $ , cuando se refieren se refieren a gerentes.

Ajustes salariales en Venezuela según el ministro de trabajo

El ministro del Trabajo Eduardo Piñate, adelantó este lunes que en los próximos días la presidenta encargada Delcy Rodríguez hará anuncios relacionados con el salario de los trabajadores venezolanos, luego de más de cuatro años sin ajustes formales.

La información fue difundida por medios locales, que citan declaraciones del ministro en San Cristóbal.



Piñate explicó que ya se están creando dos fondos, entre ellos uno orientado a la protección social que incluiría elementos como educación, salud, cultura, empleo e ingresos laborales, y que la mandataria encargada informará sobre su implementación.

