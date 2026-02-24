Programa PAM en Baruta: en los próximos días anunciarán jornadas especiales

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Baruta tiene a disposición el Programa de Asistencia Médica (PAM) para los baruteños, cuenta con telemedicina, medicina domiciliaria, traslados de emergencia y entrega de medicamentos que hasta la fecha se han registrado 68 mil personas.

El director del despacho, Claudio Ripa, recordó que dicho programa está activo desde el 2023 e invitó a los baruteños a registrarse en www.pambaruta.com.

“Tenemos una asistencia total de 52.157 baruteños asistidos en el 2025, de los cuales 6.815 fueron pacientes por telemedicina, 3.912 por medicina domiciliaria, 1.412 por traslados de emergencia y 40.018 contaron con entrega de medicamentos”.

En ese sentido resaltó conocer las necesidades de los vecinosen el municipio "tenemos a muchos adultos mayores, es por eso que estamos incentivando a que se registren en el programa y puedan contar con la atención médica que requieran".

La atención es personalizada y con los mejores profesionales de la salud.

Finalmente, el alcalde Darwin González, aseguró que en los próximos días anunciarán jornadas especiales para que más baruteños formen parte del programa y poder brindar ayuda medicinal, “todo lo hacemos para mejorar la calidad de vida de los vecinos en el momento oportuno”.

