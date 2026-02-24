Suscríbete a nuestros canales

El sistema financiero venezolano ha consolidado sus plataformas digitales para permitir a los usuarios el acceso a moneda extranjera de forma legal y expedita.

Tras los recientes reportes de crecimiento en las operaciones cambiarias al inicio de 2026, las instituciones bancarias mantienen activos mecanismos principales para la compra de dólares electrónicos, cada uno con horarios y condiciones específicas que el usuario debe conocer.

Estos son los diferentes métodos dependiendo del banco

1. Banco de Venezuela (BDV):

Se realiza mediante la opción "Divisas" > "Operación Cambiaria" > "Compra".

Requisitos: Es indispensable tener abierta una "Cuenta en Divisas" (se puede abrir digitalmente en el menú Divisas > Apertura de cuenta).

Horario: Generalmente disponible en días hábiles bancarios desde las 9:00 a.m. hasta agotar la disponibilidad de la intervención cambiaria del BCV.

Uso: Una vez comprados, puedes configurar tu cuenta como "Respaldo" para pagar con tu tarjeta de débito común en cualquier punto de venta.

2. Banesco

Banesco ofrece tres modalidades (Intervención, Menudeo y Mesa de Cambio) a través de su Cuenta Verde. Desde BanescOnline o la app BanescoMóvil, selecciona el ícono "USD ($)" y luego "Operaciones Cambiarias".

Particularidad: La opción de "Intervención Cambiaria" suele ofrecer una tasa más competitiva, pero está sujeta a la asignación diaria del BCV. El "Menudeo" está disponible para montos menores con liquidación inmediata.

Horarios: Para Intervención, el horario estándar es de 9:00 a.m. a 12:00 m. en días hábiles.

3. Banco del Tesoro

Esta entidad destaca por ofrecer opciones de compra tanto por su portal web como por su aplicación móvil. A través de Tesoro Enlínea, se selecciona el apartado de sección "Cuentas" > "Cuenta Moneda Extranjera Plus".

Los fondos se liquidan en la cuenta Plus de forma inmediata si la operación se aprueba antes de las 11:00 a.m.

Horario: El servicio de compra (banco-cliente) suele estar operativo de lunes a domingo entre las 8:30 a.m. y las 11:30 p.m., aunque sujeto a disponibilidad.

4. BBVA Provincial

El Provincial gestiona sus operaciones a través de la plataforma Provinet (web y móvil). Se debe ingresar a Provinet, seleccionar la cuenta en bolívares y elegir "Quiero" > "Comprar divisas".

Las operaciones por "Menudeo" son exclusivas para montos iguales o menores a 250 USD. Para montos superiores, se utiliza el mecanismo de Mesa de Cambio.

Horario: Las solicitudes enviadas antes de las 12:00 m. se abonan el mismo día; después de esa hora, se liquidan al día hábil siguiente.

