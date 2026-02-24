Suscríbete a nuestros canales

El diputado y presidente de la Comisión para la Convivencia y la Paz, Jorge Arreaza, difundió un pronunciamiento con aclaratorias sobre la Ley de Amnistía, su alcance y condiciones.

Al respecto, explicó que "no es el único mecanismo de avance hacia el nuevo momento de convivencia democrática. No existe una ley que, por sí sola, pueda generar las condiciones necesarias para la unión nacional sincera y el ejercicio pacífico y respetuoso de la política".

Su respuesta ante las críticas

"Quienes la critican sin contemplaciones y buscan deslegitimarla ignoran (¿intencionalmente?) que, tanto la Presidenta Encargada, como el Presidente de la Asamblea Nacional han señalado que el Programa para la Convivencia y la Paz, la Comisión para la Revolución de la Justicia e incluso la Comisión parlamentaria Especial para el Seguimiento de la Ley, realizan un trabajo conjunto de evaluación de casos no estrictamente vinculados con la Ley, para elevar recomendaciones a los órganos de administración de justicia del país", apuntó.



A través de una publicación en Instagram, aseguró que "lo más importante es que los sectores políticos, sociales y económicos del país, demuestren voluntad real e inexorable para construir, entre tod@s y depongan actitudes polarizantes para consolidar las nuevas condiciones para el entendimiento, el reencuentro y la prosperidad".

