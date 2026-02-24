Delcy Rodríguez denuncia planes extremistas contra Venezuela: Lo hacen desde hoteles lujosos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que sectores “extremistas” radicados en el extranjero continúan planificando acciones para desestabilizar la paz alcanzada en Venezuela.

Durante un encuentro con familiares de víctimas de protestas en el Palacio de Miraflores, Rodríguez advirtió que revelará detalles de estas conspiraciones en el futuro cercano.

“En su momento lo diré, para que sepan los venezolanos quiénes, desde lujosos hoteles de Estados Unidos o Europa, tienen planes extremistas contra el país para descarrilar este proceso. Ya basta, esto que estamos construyendo hay que cuidarlo”, sentenció, instando a que cualquier intento de perturbación a la paz sea enfrentado con la voluntad popular.

La mandataria encargada señaló que estos mismos sectores están haciendo una interpretación errónea de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Explicó que este instrumento, junto al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, se activó para subsanar deficiencias históricas en el sistema judicial.

“Hay deficiencia de justicia, la justicia debe ser para todos. Venezuela ha estado bajo tal nivel de tribulación, agresión y amenazas. Por eso, yo he pedido una nueva justicia para el país”, mencionó Rodríguez.

Hacia el cierre del encuentro, Rodríguez hizo una invitación abierta a los venezolanos, tanto dentro como fuera del territorio, a incorporarse al programa de convivencia para sanar las heridas políticas y sociales.

“Nosotros debemos sanar a Venezuela para levantar las banderas de la no repetición”, concluyó, reafirmando que el objetivo final de la Ley de Amnistía es garantizar que los hechos de violencia del pasado no vuelvan a ocurrir.