José Manuel Suárez y Daniela Alvarado anuncian la pérdida de su bebé: esto se sabe

El actor venezolano, José Manuel Suárez, compartió una dolorosa noticia a través de sus redes sociales, informando el fallecimiento de su hija.

La pequeña llegó de forma prematura tras 22 semanas de gestación, y según explicó el artista, su cuerpo aún no estaba lo suficientemente desarrollado para sobrevivir fuera del vientre materno.

La noticia conmovió a sus seguidores y al mundo del espectáculo. Ambos se encontraban en la dulce espera de este bebé, un proceso que habían compartido con mucha ilusión con su público.

Estado de salud de Daniela Alvarado

Dentro del comunicado, Suárez quiso llevar tranquilidad respecto al bienestar físico de su esposa. Aseguró que la actriz venezolana se encuentra bien y en proceso de recuperación.

Por los momentos, Daniela deberá enfocarse por completo en su descanso y en sanar tras este fuerte episodio de salud y pérdida emocional.

Un mensaje de fe y agradecimiento

A pesar del profundo dolor que atraviesa la pareja, el actor expresó su agradecimiento por todas las oraciones y muestras de cariño recibidas. Afirmó que, aunque es un momento de mucho sufrimiento, se mantendrán de pie aferrados a su fe religiosa.

"Seguiremos adelante de la mano de Dios", escribió Suárez para cerrar el mensaje, pidiendo respeto a la privacidad de su familia.

