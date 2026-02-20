Netflix revela video con el desgarrador mensaje que dejó Eric Dane a sus hijas: Lo intenté

Suscríbete a nuestros canales

Tras el fallecimiento del actor Eric Dane a los 53 años este jueves, debido a complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se ha dado a conocer su mensaje final dirigido a sus hijas, Billie Beatrice (15) y Georgia Geraldine (14). Las palabras forman parte del documental de Netflix “Famous Last Words”, grabado en secreto en noviembre de 2025 bajo la promesa de ser emitido únicamente de manera póstuma.

En una entrevista íntima realizada por el productor Brad Falchuk, un Eric Dane visiblemente afectado físicamente pero con un espíritu inquebrantable, dedicó un espacio final para hablar directamente a la cámara, dejando un testimonio de vida y resiliencia para sus "bebés de agua", como solía llamarlas.

Un mensaje de esperanza y lucha

Durante la grabación, Dane compartió cuatro lecciones fundamentales que la enfermedad le enseñó, instando a sus hijas a no solo escucharlo, sino a "oírlo con el alma":

Vivir en el presente: “El pasado contiene arrepentimientos y el futuro es desconocido. El presente es todo lo que tienen. Atesórenlo”. Encontrar una pasión: El actor recordó cómo su amor por la actuación lo sostuvo en sus horas más oscuras y las animó a buscar aquello que las motive a levantarse cada mañana. Elegir bien su círculo: Les aconsejó rodearse de amigos que las apoyen sin juicios ni condiciones, aquellos que "guían y, a veces, salvan vidas". Luchar con dignidad: “Esta enfermedad se está llevando mi cuerpo, pero nunca tomará mi espíritu. Luchen con cada gramo de su ser, incluso ante lo que parezca insuperable”.

“Lo intenté”

Con una honestidad conmovedora, Dane se dirigió a Billie y Georgia reconociendo su humanidad: “Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad?”. El actor rememoró los días felices en las playas de Malibú, Hawái y México, calificando esos momentos como su "verdadero paraíso".

El mensaje concluyó con una declaración de amor eterno hacia ellas y hacia su madre, Rebecca Gayheart, afirmando que nunca amó a nadie con la intensidad con la que la amó a ella. Sus palabras finales en pantalla fueron un susurro de despedida: “Ustedes son mi corazón. Ustedes son mi todo. Buenas noches. Las amo”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube