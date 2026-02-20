Noche de tensión en Premio Lo Nuestro: así fue el momento en que Yailin se queda en blanco al presentar categoría

Suscríbete a nuestros canales

La gala de Premio Lo Nuestro tuvo brillo, música y grandes figuras, pero también dejó un instante que rápidamente se convirtió en tendencia. Yailin La Más Viral protagonizó una escena de evidente tensión cuando, en pleno escenario, olvidó parte del guion que debía presentar, quedándose sin palabras ante el público y las cámaras.

La situación se produjo mientras Yailin compartía escena con el dúo cubano Gente de Zona, quienes la acompañaban durante la presentación. Tras un breve inicio, la artista perdió el hilo del guion y no logró retomar el discurso con fluidez.

Las cámaras captaron las expresiones de los integrantes de Gente de Zona, quienes, sin intervenir directamente, reaccionaron con sonrisas contenidas y una actitud serena, manteniendo el ritmo del momento y demostrando experiencia sobre el escenario frente a una situación imprevista.

Reacciones inmediatas y una mención que avivó el debate

Minutos después del incidente, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, memes y críticas dirigidas a la intérprete dominicana. El debate se intensificó cuando, en medio del lapsus, Yailin mencionó el nombre de Marc Anthony, un detalle que muchos usuarios interpretaron como fuera de contexto y que terminó alimentando aún más la conversación digital.

En medio del revuelo, muchos destacaron la actitud de Gente de Zona, cuya reacción calmada y profesional contrastó con la tensión del momento, llevándose elogios por su manejo escénico. Una noche que, más allá de los premios, dejó claro que en la televisión en vivo cualquier segundo puede marcar la diferencia.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube