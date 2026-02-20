Emely Barile suma títulos y tensión antes de la final del Reina Hispanoamericana este sábado 20 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La participación de Emely Barile en el Reina Hispanoamericana no ha pasado desapercibida. A pocos días de la gran final, la representante venezolana no solo ha captado miradas por su presencia escénica, sino que también ha logrado posicionarse como una de las candidatas más activas del concurso, acumulando títulos especiales y mostrando, sin filtros, la intensidad emocional que se vive tras bastidores.

Entre celebraciones, ensayos extenuantes y decisiones de último minuto, Barile atraviesa una etapa clave donde el entusiasmo convive con el cansancio, la presión y la expectativa por alcanzar la corona principal.

Reconocimientos que fortalecen su camino en el certamen

Durante las actividades previas a la noche final, Emely Barile ha sido distinguida con dos títulos especiales, otorgados por patrocinantes del concurso, lo que la convierte en una de las concursantes con mayor visibilidad en esta edición. Primero fue reconocida como Chica Coyeta, y más recientemente se alzó con el título de Miss Cataleya, una distinción que le otorga el rol de embajadora de la marca por un año.

La propia Emely celebró el logro con entusiasmo, destacando que estos reconocimientos no solo representan un premio simbólico, sino también una responsabilidad. En sus declaraciones, dejó claro que, aunque los títulos la llenan de gratitud, su objetivo sigue siendo uno solo: llegar hasta el final y disputar la corona mayor.

Más allá de los nombres de las bandas, estos premios han servido para reforzar su posicionamiento dentro del grupo de favoritas, evidenciando que su desempeño ha logrado conectar tanto con la organización como con las marcas aliadas del certamen.

Ensayos, nervios y decisiones estéticas de último minuto

A medida que se acerca la gala final, la rutina de Emely Barile se ha intensificado. La venezolana ha compartido que los ensayos son constantes y que el ambiente se torna cada vez más tenso. Nervios, ansiedad y agotamiento físico forman parte del día a día, aunque asegura que su mente se mantiene activa y enfocada en lo que está por venir.

Uno de los aspectos que aún no está completamente definido es su imagen para la noche decisiva. Desde el peinado hasta la forma en que lucirá el traje de baño, todo se encuentra en evaluación. Barile reveló que algunas decisiones no dependen de ella, sino de su director, quien guarda ciertos detalles como sorpresa incluso para la propia candidata.

En paralelo, se prepara para uno de los momentos más determinantes del certamen: la entrevista con el jurado. Para esa instancia, ha optado por un traje típico venezolano, una elección que busca resaltar su identidad, aunque todavía ajusta detalles según el clima y la armonía del look final.

Expectativa máxima ante la gran final

Con dos títulos en mano y la experiencia acumulada durante semanas de competencia, Emely Barile se encamina hacia la final del Reina Hispanoamericana con una mezcla de ilusión y realismo. La venezolana ha reconocido que el proceso es demandante, pero también profundamente significativo, tanto a nivel personal como profesional.

Mientras el conteo regresivo avanza, su discurso refleja agradecimiento por lo vivido hasta ahora, sin perder de vista que aún queda el desafío más importante. La corona sigue en juego, y Barile parece dispuesta a darlo todo en el escenario para cerrar su participación dejando huella

