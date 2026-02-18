Profesores de la UCV se pronuncian por el primer encuentro Therian en esta casa de estudios

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), denunció el uso no autorizado de su logotipo en una convocatoria que circula por redes sociales para este viernes 20 de febrero en los espacios de la Ciudad Universitaria.

Un clima de confusión e indignación rodea la UCV tras un evento denominado "Primer Encuentro de Therian UCV".

La organización utilizó sus canales digitales para aclarar de forma tajante: "NO APOYAMOS ESTO", respondiendo a una publicidad que incluía su imagen institucional sin previo aviso ni consentimiento.

La convocatoria en cuestión señalaba que el encuentro tendría lugar el viernes 20 de febrero a las 9:00 a.m.

El flyer del evento, presentaba de manera engañosa el logo de la APUCV.

Ante la viralización del post, la asociación de profesores denunció la utilización de su identidad gráfica para promocionar una actividad con la que no tienen relación alguna.

Este incidente ocurre en un momento donde una persona se identifica completa o parcialmente como un animal.

Este fenómeno se vincula con condiciones que pueden tener alta correlación con el espectro del autismo, cuadros psicóticos y trastornos bipolares.

