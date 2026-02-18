Vaticano: el Papa León XIV impone la ceniza y pide orar por la paz en un mundo en conflicto

Suscríbete a nuestros canales

Bajo una atmósfera de profundo recogimiento, el Papa León XIV presidió este miércoles la solemne misa de inicio de la Cuaresma en la Basílica de San Pedro. Al imponer la ceniza sobre su cabeza y la de los fieles, el Sumo Pontífice aprovechó su primer Miércoles de Ceniza como sucesor de Pedro para lanzar una contundente súplica por la concordia global, en un momento donde las crisis energéticas y las amenazas militares dominan la agenda internacional.

El polvo que somos y la paz que necesitamos

Durante su homilía, el Papa recordó la fragilidad humana representada en la ceniza, vinculándola con la fragilidad de la paz mundial actual. Sus palabras resonaron con especial fuerza ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

León XIV instó a los líderes mundiales a deponer la retórica de la confrontación. "Que estos cuarenta días no sean solo un rito externo, sino una oportunidad para que quienes tienen el poder ablanden sus corazones y busquen el diálogo sobre la fuerza", señaló.

El Pontífice dedicó momentos de silencio por las poblaciones afectadas por los recientes bloqueos económicos y las tensiones en el Estrecho de Ormuz, pidiendo que el suministro de recursos vitales no sea utilizado como arma de guerra.

La Cuaresma es un periodo para sanar heridas

Retomando conceptos de misericordia, el Papa describió este tiempo litúrgico como un periodo para sanar heridas. Invitó a los católicos de todo el mundo a realizar actos de caridad concretos que alivien el sufrimiento de quienes padecen hambre o desplazamiento debido a los conflictos vigentes.

"La ceniza en nuestra frente es un recordatorio de que somos una sola familia humana. En el polvo no hay fronteras ni banderas; solo la necesidad de Dios y del otro", expresó León XIV antes de concluir la ceremonia.

Compromiso por la paz

En el marco de un 2026 golpeado por tensiones energéticas y conflictos en Europa del Este, el Papa también dedicó una oración especial por la paz. Instó a los líderes mundiales a aprovechar estos 40 días para buscar vías de diálogo, recordando que la paz solo se construye con "corazones desarmados".

