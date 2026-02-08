Papa León XIV lanza dura advertencia desde el Vaticano este domingo: sigamos rezando por la paz

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV lanzó una dura crítica al actual orden mundial, asegurando que el destino de la humanidad no puede seguir en manos de las potencias.

Ante miles de fieles, el pontífice defendió que la verdadera estabilidad no se construye con el poderío de unos pocos, sino a través de un cambio profundo en la relación entre las naciones.

De acuerdo con EFE, el líder de la Iglesia Católica fue tajante al señalar que la historia ya demostró el fracaso de los bloques económicos y militares para garantizar un bienestar duradero.

Según sus palabras, la única vía posible para evitar el declive de la sociedad es apostar por la fraternidad y el respeto mutuo, dejando de lado las estrategias de dominio que hoy rigen la escena internacional.

Un llamado a detener la violencia en Nigeria

Durante su intervención tras el rezo del Ángelus, el Papa dedicó un espacio importante a expresar su tristeza por la reciente ola de ataques y terrorismo que ha golpeado a Nigeria.

León XIV envió un mensaje de apoyo a las víctimas y pidió a los gobiernos que no bajen la guardia, exigiendo medidas reales que protejan la vida de todos los ciudadanos frente a la inseguridad constante que viven estas comunidades.

El fin de la esclavitud moderna

En el marco del Día contra la trata de personas, el pontífice recordó la figura de Santa Giuseppina Bakhita para denunciar que la esclavitud todavía existe bajo nuevas formas.

Agradeció la labor de quienes luchan contra este crimen y subrayó que es imposible alcanzar una paz verdadera si no se respeta primero la dignidad de cada individuo. "La paz comienza con la dignidad", afirmó, haciendo un llamado a erradicar cualquier tipo de explotación humana.

