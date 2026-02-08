Horóscopo del 8 de febrero: Se abren los caminos y hay que aprovecharlos para avanzar de manera acelerada

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tus emociones empiezan a mejorar mucho en tu vida. Los sentimientos tienden a ser más positivos y tus alteraciones internas empiezan a analizarse de una mejor manera. Todo esto está activo gracias a un trígono positivo con la Luna, que te permite avanzar en estos instantes para poder tener una visión más coherente de la vida, crecer y madurar. Falta mucho por hacer para optimizar tu ser interno.

TAURO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

GÉMINIS: En los últimos días has sentido una energía que te permite avanzar en gran velocidad. Se termina un ciclo más de tu vida con mucha fuerza y con excelente optimismo. Dios es grande y te ayuda a través de un trígono con Mercurio que te bendice para que todos tus planes entren en acción y puedas seguir haciendo tus estrategias para alcanzar tu meta. Siempre es bueno caminar por el sendero adecuado.

CÁNCER: No puedes bajar el ritmo de avance que tienes en estos momentos. Debes continuar a buen ritmo y aprovechar que el planeta Saturno te está ayudando con un trígono positivo para estar bien encaminado y con buena estabilidad. No pierdas estos meses ni te distraigas en tu camino. Mantén el enfoque para que puedas tener grandes resultados y así logres la victoria.

LEO: Hoy tienes una cuadratura con la Luna. Debes conectarte más con tus emociones internas para sanarlas y liberarlas. Activa los procesos de sanación emocional para que tu sistema nervioso mejore y se equilibre rápidamente. Sabemos viviste momentos muy difíciles en los últimos dos años con consecuencias nefastas en tus procesos afectivos. Al final siempre es bueno superar el pasado.

VIRGO: Mantente alerta a tu entorno, la energía de Saturno en oposición pide orden y consciencia plena en cada paso. Aprovecha este ciclo para conectar con la introspección y fortalecer tu resiliencia interna mientras el tránsito se disipa. Recuerda que la verdadera protección nace de tu capacidad para escuchar las señales de tu cuerpo y actuar con sabiduría. La calma será el escudo que te mantendrá a salvo frente a cualquier adversidad.

LIBRA: ¡Por fin! Tenemos un trígono positivo con el Sol que es de muchísima ayuda para mejorar la calidad de vida y sobre todo a tener un poco de espacio positivo para ti a nivel mental psicológico, emocional, que te permite tener un mejor equilibrio. Así que es muy bueno sacar provecho a esta posición planetaria y bendecir la ayuda de Sol en estos momentos.

ESCORPIO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y debes cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo a nuestro cuerpo físico.

SAGITARIO: Hoy es un día especial bendecido por Dios a través de un sextil positivo con Marte. Todo está saliendo de manera excelente, hay muy buenas oportunidades para avanzar con fuerza y con excelentes energías. Se abren los caminos y hay que aprovecharlos para avanzar de manera acelerada. Es el momento del agradecimiento al Universo, por permitir la apertura mágica de los senderos.

CAPRICORNIO: Se activa un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así poder tener mejores resultados en el futuro cercano.

ACUARIO: El amor se hace presente en tu vida y este es un momento ideal para disfrutar de una actividad especial con tu pareja. Venus, el planeta del amor transita por tu signo astrológico, activando su poderosa energía y fortaleciendo tus vínculos afectivos. Además, estás conectado con el Sol, lo que equilibra tus fuerzas y favorece tu bienestar físico. Mientras el Sol te hace brillar, Venus envuelve tu aura con felicidad plena y amor infinito.

PISCIS: Déjate llevar por la marea del cambio que genera el planeta Urano a través de un sextil positivo, quien sabe que el destino conduce siempre hacia un puerto seguro. Entiende que cada estructura que se desvanece está dejando espacio para una versión más auténtica y empoderada de ti mismo. Confía en que el Universo no te quita nada sin ofrecerte algo infinitamente mejor alineado con tu misión espiritual.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

