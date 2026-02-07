Este es el método de los peluqueros para eliminar el mal olor del cabello: no necesitas champú

Suscríbete a nuestros canales

Independientemente de cuál sea la causa el mal olor del cabello, es esencial buscarle una solución práctica y efectiva lo más pronto posible para evitar situaciones desagradables.

Según los expertos de la Clínica Cleveland “el mal olor del cuero cabelludo puede deberse al cuidado de la cabeza o del cabello, o a problemas de salud subyacentes. A menudo, se puede tratar en casa o con un profesional de la salud”.

¿Qué provoca el mal olor del cabello?

Ten en cuenta que el mal olor del pelo no necesariamente es sinónimo de una enfermedad, por ejemplo, simplemente puede ser el resultado de un desequilibrio en el cuero cabelludo.

También es posible que el mal olor persista incluso después de lavado, y esto se debe a factores como un cuero cabelludo graso, sudoración excesiva, acumulación de productos de peinado, como la lacas o el gel, entre otros.

Además, puede ser a causa del humo de cigarrillo, la exposición a olores fuertes o contaminantes o prácticas de higiene inadecuadas. Afortunadamente tiene solución y no necesariamente se debe recurrir a perfumes ni champú en seco, sino a un recurso casero, simple y efectivo que hasta las peluquerías famosas lo ponen en práctica.

“No es el champú”

El secreto que muchos ponen en práctica ha sido revelado por el peluquero brasileño Marco Antonio de Biaggi. El experto comparte que existe un truco efectivo para eliminar el mal olor del cabello sin dañarlo y sin lavarlo, y consiste en mezclar una parte de vinagre de manzana con tres partes de agua en un recipiente; luego humedecer una tolla con esa solución y pasarla por el cabello de forma suave, sin frotar con fuerza, solo haciendo movimientos de palmeo. No es necesario que el cabello quede empapado, es suficiente que esté húmedo para que absorba el aroma del vinagre, el cual terminará por eliminar los olores fuertes y dejará una sensación de frescura inmediata.

Para mayor efectividad, se recomienda realizar el proceso dos veces por semana; más de ello podría alterar el pH natural del cuero cabelludo, y no es saludable.

