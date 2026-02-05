Imputan a cuatro exfuncionarios de PoliBaruta: se valieron del uniforme para exigir grandes sumas de dinero

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles sobre el caso de cuatro exfuncionarios de PoliBaruta que se aprovecharon del uniforme para pedir grandes sumas de dinero.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab reveló cuáles fueron los delitos que les imputaron a los cuatro exfuncionarios policiales.

Exfuncionarios de PoliBaruta

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de cuatro exfuncionarios de la Policía Municipal de Baruta, estado Miranda, quienes quedaron identificados como Rafael Salcedo, Junior Nieto, Jeison Hernández y Angel Tovar.

Asimismo, señala que se encuentran privados de libertad y fueron imputados por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones agravada, evasión, descarga de armas de fuego y uso indebido de arma orgánica.

Modus operandi

En este sentido, el fiscal Saab reveló que estos cuatro sujetos se aprovecharon de la investidura del cargo y uniforme policial.

Despojaron a una persona de sus pertenencias en el sector La Trinidad, municipio Baruta, y posteriormente le exigieron grandes sumas de dinero a cambio de su libertad.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube