Shirley Varnagy regresa al aire con su programa en el Circuito Onda: fecha y horario confirmados

La periodista venezolana Shirley Varnagy confirmó su retorno a la programación habitual de la emisora Onda 107.9 FM, que forma parte del Circuito Unión Radio. Tras un breve periodo de ausencia, el espacio informativo y de opinión "Shirley Radio" volverá a transmitirse en vivo a partir de este jueves.

La conductora utilizó su cuenta en Instagram para informar a su audiencia sobre el reinicio de las transmisiones. Detalló que no habrá modificaciones de horarios: “Nos escuchamos mañana, como siempre, desde las 6:00 am en @circuitoonda”, expresó.

Asimismo, la comunicadora resaltó la importancia del contacto con el público durante el tiempo en que el programa no estuvo al aire. Varnagy enfatizó que la interacción con sus seguidores fue el motivo principal para retomar sus labores periodísticas en el dial.

“Volver, no es solo retomar un espacio, es agradecer un vínculo que resistió al tiempo”, dijo Varnagy, quien destacó el impacto de las muestras de afecto recibidas: “Agradezco profundamente cada mensaje. Cada recuerdo compartido. Cada gesto de cercanía. Me recordaron por qué elegí este oficio”.

Shirley Radio, entre los más escuchados del país

El espacio Shirley Radio se ha posicionado como una de las referencias informativas de las primeras horas del día en el área metropolitana de Caracas y otras ciudades de Venezuela a través de la señal nacional del circuito.

El programa combina resúmenes noticiosos que resaltan la realidad nacional e internacional y entrevistas que suelen dar de qué hablar.

