Desmantelan red de fraude con cupones SNAP: la red opera en EEUU, Venezuela y República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de asistencia social en el noreste de Estados Unidos (EEUU) enfrenta un severo cuestionamiento tras revelarse una sofisticada trama de corrupción. La red criminal utilizaba este programas destinado a combatir el hambre para generar ganancias ilícitas y desviar recursos públicos. Este esquema operaba mediante la manipulación de tarjetas electrónicas y el envío de dinero hacia otros países del Caribe y Sudamérica.

Desmantelan red de fraude con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con conexión en Venezuela y República Dominicana tras una investigación que involucra a cuatro individuos residentes en Massachusetts.

La fiscal federal Leah Foley confirmó este martes que los acusados emplearon más de 115 identidades robadas, incluyendo las de seis menores de edad. Los implicados habrían obtenido más de un millón de dólares en beneficios gubernamentales de programas como SNAP y la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA).

¿Quién lideraba el esquema de fraude de SNAP?

Raúl Fernández Vicioso, ciudadano naturalizado de República Dominicana, figura como el principal señalado en los documentos presentados ante la corte de Boston. Junto a él, las autoridades identificaron a Joel Vicioso Fernández, de 42 años, y a dos nacionales venezolanos: Román Vequiz Fernández y Coralba Albarracín Siniva. De los cuatro acusados, dos carecen de estatus migratorio legal en EEUU y uno de ellos posee una tarjeta de residencia permanente (green card).

Según la fiscalía, el grupo adquiría información personal identificable para solicitar tarjetas EBT fraudulentas en los estados de Massachusetts y Rhode Island. Posteriormente, utilizaban estos fondos robados para comprar grandes cantidades de carne de res, pollo y cerdo a mayoristas locales del mercado de alimentos. Estos productos de alto costo servían como inventario para abastecer restaurantes en las localidades de Fitchburg y Leominster, propiedad de los acusados.

¿Cómo funcionaba la conexión en Venezuela y República Dominicana?

La presunta red criminal completaba el ciclo delictivo al vender los menús preparados con insumos robados a clientes que pagaban con dinero en efectivo. Parte de las ganancias generadas por la venta de estos platos se enviaba directamente a personas en República Dominicana y en Venezuela, según los reportes. Este flujo de divisas permitía que la organización lavara los activos obtenidos mediante el engaño sistemático a los contribuyentes estadounidenses del estado.

"Este fraude es nacional y estamos haciendo lo posible por detenerlo", declaró la fiscal federal Leah Foley durante una conferencia de prensa este martes. La funcionaria enfatizó que programas como SNAP resultan vitales para que los hogares de bajos ingresos obtengan la comida necesaria para sus familias. En 2025, el estado de Massachusetts recibió más de 2.6 mil millones de dólares para financiar este apoyo alimentario destinado a las comunidades más pobres.

La fiscalía espera que este caso sirva como advertencia para quienes intentan lucrar con la necesidad de las familias vulnerables de Nueva Inglaterra. El proceso judicial sigue su curso en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, donde se determinará la responsabilidad final de cada uno de los arrestados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube