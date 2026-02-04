Arrestan a una mujer tras amenazar de muerte a la presidenta electa de Costa Rica en redes

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Costa Rica detuvieron este miércoles a una joven de 26 años por publicar amenazas contra la presidenta electa, Laura Fernández.

El arresto se produjo tras una serie de videos que la sospechosa subió a sus redes sociales, lo que activó una alerta inmediata en los cuerpos de seguridad, informó EFE.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un operativo en la vivienda de la mujer, ubicada en Tejar de El Guarco, Cartago. La investigación comenzó apenas el pasado lunes, luego de recibir denuncias confidenciales sobre el contenido violento de las publicaciones.

Detalles del arresto y posibles penas

El operativo policial se realizó a unos 25 kilómetros de la capital, San José. Según las leyes del país, el delito por el que se le investiga es el de amenazas agravadas. Si la mujer es declarada culpable, podría enfrentar una condena de entre 6 meses y 2 años de cárcel, según lo estipulado en el Código Penal de Costa Rica.

El triunfo de Laura Fernández

La detención ocurre en un clima de transición política tras las elecciones recientes. Con casi la totalidad de las mesas revisadas, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ganó la presidencia en la primera vuelta al obtener el 48,3 % de los votos.

Su rival más cercano, Álvaro Ramos, quedó en segundo lugar con el 33,44 %.

Actualmente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se encuentra realizando el conteo manual de todas las papeletas. Aunque la tendencia es clara, el tribunal tiene un plazo de un mes para confirmar oficialmente quiénes ocuparán la presidencia, las vicepresidencias y los 57 puestos de diputados en el Congreso.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube