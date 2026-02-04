Argentina activa tratado de extradición para solicitar a Nicolás Maduro: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La Justicia argentina formalizó este miércoles, 4 de febrero, un pedido de extradición contra Nicolás Maduro.

La medida busca que sea trasladado a Buenos Aires para que declare ante los tribunales por graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, bajo la premisa de que estos delitos pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.

Un Juzgado Federal 2 activó los mecanismos legales para aprovechar su presencia en suelo norteamericano, cumpliendo así con una orden de captura internacional que estaba vigente desde finales de 2024.

El origen de la causa judicial

El proceso se enmarca en una investigación iniciada en 2023 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra civiles.

El juez Sebastián Ramos se basó en una orden previa de la Cámara Federal, que determinó que existen pruebas suficientes para indagar a Maduro por hechos ocurridos en su país desde el año 2014.

El tratado que respalda el pedido

Para sustentar este reclamo, la Justicia argentina utilizó el Tratado de Extradición firmado con Estados Unidos en 1997. Este acuerdo permite que ambos países colaboren para enviar a personas detenidas de un territorio a otro cuando deben enfrentar cargos penales.

El juzgado solicitó traducir el documento con urgencia para evitar que los trámites administrativos frenen el proceso en Washington.

Notificaciones y pasos a seguir

El trámite ya fue comunicado a la Cancillería Argentina, que se encargará de gestionar el pedido por la vía diplomática con el gobierno estadounidense. También se notificó a la división de Interpol de la Policía Federal y a las organizaciones que representan a las víctimas. La gestión dependerá ahora de la coordinación política y legal entre los departamentos de justicia de ambos países.

Al tratarse de presuntos delitos que no caducan con el tiempo, la justicia local insiste en que Maduro debe dar explicaciones de manera presencial ante el tribunal de Comodoro Py, sin importar las fronteras.

