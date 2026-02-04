Día Mundial contra el Cáncer: OMS revela las cifras, retos y factores de prevención para 2030

Suscríbete a nuestros canales

El número de personas diagnosticadas con cáncer en todo el mundo sigue una tendencia al alza, que afecta de forma masiva a hombres y mujeres.

Según los últimos datos del Observatorio Global del Cáncer, se estima que para el año 2030 la cifra de nuevos diagnósticos alcanzará los 22.6 millones, lo que representa un incremento del 13 % respecto a los 20 millones registrados en 2025.

Este aumento responde principalmente al envejecimiento de la población, el crecimiento demográfico y la exposición a riesgos como el tabaco, el alcohol y la mala alimentación.

Actualmente, el cáncer de pulmón se sitúa como el más frecuente a nivel global, superando al de mama, seguidos de cerca por los tumores colorrectales y de próstata, informó la agencia EFE.

Impacto por regiones y mortalidad

Asia lidera las proyecciones para 2030 con casi 12 millones de casos nuevos, seguida por Europa con 4.48 millones. En el continente americano, se calculan 2.38 millones de casos en el Norte y 1.77 millones en Latinoamérica y el Caribe.

En cuanto a la mortalidad, las cifras también son preocupantes. Se estima que las muertes por cáncer pasarán de 10.3 millones en 2025 a 11.8 millones en 2030. El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de fallecimiento, responsable de casi una de cada cinco muertes por esta enfermedad.

Preocupación en adultos jóvenes

Un dato que genera alerta es el aumento de casos en personas de entre 20 y 39 años. Para finales de esta década, se prevén 1.27 millones de diagnósticos en este grupo de edad.

En las mujeres jóvenes, el impacto es significativamente mayor debido a la alta incidencia del cáncer de mama, que representa el 20 % de los casos en esta franja de edad, seguido por el de tiroides y el de cuello uterino.

Factores que se pueden evitar

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó que no todo depende de la genética o la edad. Aproximadamente una tercera parte de las muertes por cáncer están vinculadas a factores de riesgo que se pueden modificar.

El consumo de tabaco y alcohol, la falta de ejercicio físico, la obesidad y las dietas bajas en frutas y verduras son las principales causas evitables que podrían reducir drásticamente el impacto de esta enfermedad en el futuro.

