Juanes lanzará su décimo segundo álbum el próximo 6 de marzo

El cantante colombiano Juanes anunció el lanzamiento de ‘JuanesTeban’, su décimo segundo álbum, que saldrá a la luz el próximo 6 de marzo, un trabajo discográfico con el que se sintió regresar “finalmente a un lugar de luz y alegría»”

“Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad… Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”, dijo el artista de 53 años.

‘JuanesTeban’, fue coproducido por el cantante junto al argentino Nico Cotton, y lo describen como un proceso donde el colombiano explora “tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional”, según explicó su equipo de trabajo.

En este nuevo álbum el colombiano incluyó los cuatro sencillos que ya había lanzado: ‘Una noche contigo’, ‘Cuando estamos tú y yo’, ‘Hagamos que’ y ‘Muérdeme’, con sus paisanos de Bomba Estéreo.

